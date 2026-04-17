Szczecin Ukradli samochód i potrącili policjanta Oprac. Rafał Molenda |

Do zdarzenia doszło w powiecie gryfickim Źródło: google earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do kradzieży Mercedesa Vito doszło w środę w Międzywodziu. Następnego dnia rano właściciel zgłosił kradzież do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

- Akcja policji rozpoczęła się po uzyskaniu informacji o miejscu pobytu osób związanych z kradzieżą pojazdu. Policjanci z Kamienia Pomorskiego próbowali zatrzymać skradzione auto, jednak kierowca nie reagował na sygnały i przejeżdżając obok funkcjonariuszy, potrącił jednego z policjantów - poinformowała Izabela Kik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

Pościg policjantów za złodziejami samochodu zakończył się w Gryficach

- Policjant odniósł obrażenia ręki, nogi i szyi. Urazy nie zagrażają jego zdrowiu ani życiu - dodała Izabela Kik.

Skradziony samochód zatrzymany w Gryficach

Złodzieje zatrzymani w Gryficach

- Dwóch uciekających mężczyzn policjanci zatrzymali w Gryficach. Ttrafili do izby zatrzymań - poinformował Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Jak ustalili policjanci, złodzieje po kradzieży samochodu objechali nim wybrzeże. Zatrzymali się w Międzyzdrojach i Wisełce, gdzie dokonali kradzieży z włamaniem. Mężczyźni ukradli też tablice rejestracyjne z innego samochodu.

Policja nie ujawnia bliższych szczegółów sprawy, tłumacząc to dobrem prowadzonego pod nadzorem prokuratora śledztwa.