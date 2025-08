Godzina "W" na Pol'and'Rock. "To będzie taka mała chwila"

Godzina "W" na Pol'and'Rock Źródło: TVN24

Jerzy Owsiak przypomniał, że koncert zespołu The Allergies zostanie przerwany o godzinie 17. - Będziemy was prosili, aby wszyscy, którzy słyszą moje słowa, stanęli na chwilę i się nie ruszali, bo wtedy będziemy obchodzili godzinę "W". Rozwiesimy naszą piękną sektorówkę, pod którą będziecie, i w ten sposób najpiękniejszy, bez patosu, bez tego gadania, ględzenia bzdurnego wy pokażecie, jaki macie stosunek do ludzi, którzy 81 lat temu przelali krew, ginęli, po to, abyście być może gdzieś w dalekich myślach kosmicznych byli tutaj na tym festiwalu - mówił prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Flaga rozwinięta pod sceną Pol'and'Rock w godzinę "W" Źródło: TVN24

Organizator przypomniał festiwalowiczom, że uczczenie rocznicy Powstania Warszawskiego jest ich obowiązkiem. - To będzie taka mała chwila, aby wszyscy, także artyści, ponieśli tę opowieść, bo później The Allergies wejdzie jeszcze na scenę i skończy swój koncert - zapowiedział Owsiak.

W całym kraju o godzinie 17 w piątek, 1 sierpnia, zawyły syreny alarmowe. Jak co roku polskie miasta oddały hołd powstańcom warszawskim. W 81. rocznicę zrywu organizowane są uroczystości, zbiórki krwi, a także koncerty, podczas których śpiewane są powstańcze piosenki.

Podziękowanie dla młodzieży za WOŚP

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę "Przystanek Woodstock". Nazwa została zmieniona ze względów prawnych. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1995 roku w Czymanowie w obecnym województwie pomorskim. Kolejna - w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następne edycje do 2003 roku (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 roku) odbywały się w Żarach (Lubuskie). W 2004 roku impreza przeniosła się na teren dawnego poligonu w Kostrzynie nad Odrą i kolejne jej edycje odbywały się tam do 2019 roku.

W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W 2021 roku odbył się po raz pierwszy na lotnisku Makowice-Płoty (Zachodniopomorskie) w formule hybrydowej - wejściówki w cenie testu na COVID-19, środków do dezynfekcji i maseczek mogło zdobyć 20 tysięcy osób. Koncerty i spotkania transmitowane były online. W kolejnych latach festiwal przeniósł się na teren lotniska Czaplinek-Broczyno i wrócił do tradycyjnej formuły.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

Hasłem przewodnim festiwalu jest od początku jego powstania "Miłość, przyjaźń, muzyka".