Kombajn zmiażdżył samochód osobowy. Są ranni

Zderzenie kombajnu z samochodem osobowym Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 23 na drodze krajowej numer 20 na trasie Złocieniec-Bobrowo w powiecie drawskim.

"Po dojeździe i rozpoznaniu okazało się że doszło do czołowego zderzenia, po czym maszyna rolnicza przewróciła się na samochód. W pojeździe pod kombajnem była osoba zakleszczona. Akcja wydobycia poszkodowanego była bardzo trudna z powodu tego, że pojazd osobowy był pod prawie 30-tonową maszyną" - przekazali strażacy ochotnicy ze Złocieńca.

[BARDZO POWAŻNY WYPADEK NA DK-20] ⚠️(Zdarzenie 176/2025)⚠️ 📅 11.08.2025 ⏰ 22:48 🚨 Wyjazd alarmowy zastępu GLBARt na... Posted by Straż Pożarna- MDP OSP Złocieniec on Monday, August 11, 2025 Rozwiń

Strażakom udało się wydobyć z samochodu osobowego pasażera, który znajdował się w ciężkim stanie. On, jak i kierowca trafili do szpitala. Kierowcy kombajnu nic się nie stało.

Dwie osoby poszkodowane

- Kombajn wywrócił się na bok, miażdżąc samochód osobowy, w którym znajdowały się dwie osoby. Jedna osoba z samochodu osobowego wydostała się o własnych siłach, a drugą strażacy uwalniali przy użyciu narzędzi hydraulicznych - przekazał młodszy kapitan Michał Walkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Akcja strażaków trwała sześć godzin. Było to między innymi związane z trudnościami z postawieniem na koła kombajnu.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim aspirant Karolina Żych potwierdziła zdarzenie. Dodała, że kierowca kombajnu był trzeźwy.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

