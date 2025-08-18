Zniszczył i podpalił łódź ratowników

Zniszczona łódź WOPR w Czaplinku Źródło: WOPR Czaplinek

Jak poinformowało w mediach społecznościowych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Czaplinku, do zdarzenia doszło w niedzielę (17 sierpnia) po godzinie 23.

"Mężczyzna zniszczył i podpalił łódź należącą do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Oprócz podpalenia, sprawca pomalował łódź, powodując dodatkowe zniszczenia. Na miejsce zdarzenia szybko przybyła policja, która prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie" - przekazali wodniacy.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przed monitoring. Po zaledwie 30 minutach od zdarzenia udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego.

jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, zatrzymany to 23-letni mieszkaniec Czaplinka. W sprawie prowadzone jest postępowanie.