Zniszczył i podpalił łódź ratowników

Jak poinformowało w mediach społecznościowych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Czaplinku, do zdarzenia doszło w niedzielę (17 sierpnia) po godzinie 23.
"Mężczyzna zniszczył i podpalił łódź należącą do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Oprócz podpalenia, sprawca pomalował łódź, powodując dodatkowe zniszczenia. Na miejsce zdarzenia szybko przybyła policja, która prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie" - przekazali wodniacy.
Zdarzenie zostało zarejestrowane przed monitoring. Po zaledwie 30 minutach od zdarzenia udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego.
Sprawna akcja policji, szybka mobilizacja ludzi. Zaledwie 30 minut wystarczyło, by odnaleźć sprawcę zniszczenia łodzi...Posted by WOPR Czaplinek on Monday, August 18, 2025
jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, zatrzymany to 23-letni mieszkaniec Czaplinka. W sprawie prowadzone jest postępowanie.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: WOPR Czaplinek