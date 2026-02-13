Wulgarny napis na tylnej szybie. Kierowca ukarany

Policjanci z Choszczna zatrzymali kierowcę samochodu samochodowego, na którego tylnej szybie znajdował się napis "Pier**** grupę Speed". Grupa Speed to wyspecjalizowana jednostka w policji, która zajmuje się agresywnymi zachowaniami na drogach.
Kierowca został ukarany mandatem z artykułu 141. Kodeksu Wykroczeń oraz został zobowiązany do usunięcia napisu.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tysiąca złotych albo karze nagany.
Do tego pojazd był niesprawny technicznie. Wyciekał z niego płyn eksploatacyjny.
"W związku z tym, że pojazd naruszał wymagania ochrony środowiska zatrzymano kierowcy dowód rejestracyjny" - podała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Choszcznie