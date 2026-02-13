Wulgarny napis na tylnej szybie. Kierowca ukarany

Do zdarzenia doszło niedaleko Choszczna Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Choszczna zatrzymali kierowcę samochodu samochodowego, na którego tylnej szybie znajdował się napis "Pier**** grupę Speed". Grupa Speed to wyspecjalizowana jednostka w policji, która zajmuje się agresywnymi zachowaniami na drogach.

Kierowca został ukarany mandatem z artykułu 141. Kodeksu Wykroczeń oraz został zobowiązany do usunięcia napisu.

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tysiąca złotych albo karze nagany. Kodeks Wykroczeń

Do tego pojazd był niesprawny technicznie. Wyciekał z niego płyn eksploatacyjny.

"W związku z tym, że pojazd naruszał wymagania ochrony środowiska zatrzymano kierowcy dowód rejestracyjny" - podała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.

Kierowca został zatrzymany Źródło: KPP w Choszcznie

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Michał Malinowski /tok