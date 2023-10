Wilk został zastrzelony podczas polowania. Jest wyrok

- Sędzia zdecydował się na uniewinnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, zwierzę miało być agresywne, dlatego niektórzy uczestnicy polowania strzelali w jego kierunku, żeby go odstraszyć. W pewnym momencie wilk odbiegł, znaleziono go postrzelonego kawałek dalej. Okazuje się, że rana postrzałowa była na wylot, dlatego nie znaleziono kuli i nie ma możliwości ustalenia sprawcy. Druga kwestia jest taka, że nawet jeśli by ustalono sprawcę, to najpewniej byłaby tu przesłanka stanu wyższej konieczności ze względu na agresję wilka - przekazał Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.