Świat Niepublikowane dotąd nagrania. Tak wyglądało życie w północnokoreańskim reżimie w czasie wielkiego głodu Oprac. Adam Styczek |

Życie w Korei Północnej. Nagrania z czasów wielkiego głodu Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CNN

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CNN pokazało obrazy uwiecznione daleko od reprezentacyjnej stolicy Korei Północnej, Pjongjangu. Władze tego kraju nie chcą ich pokazywać światu. Można na nich zobaczyć zwykłych ludzi walczących o przetrwanie podczas wielkiego głodu w latach 90.

- Dziecko miało taką samą starczą twarz jak jego babcia. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie - opowiedziała autorka nagrań Kathi Zellweger, szwajcarska pracowniczka organizacji humanitarnej.

W wyniku wielkiego głodu w Korei Północnej zginąć mogły nawet dwa miliony ludzi Źródło zdjęcia: CNN

Kobieta przez blisko 25 lat prowadziła programy pomocowe w Korei Północnej, w której wizytowała 75 razy i spędziła tam łącznie pięć lat. - Zagraniczni dziennikarze nie mieli szans tego zobaczyć - podkreślił reporter CNN Will Ripley.

Kathi Zellweger zapytana, jak to jest urodzić się i dorastać w Korei Północnej, odparła: - Myślę, że rodzice starają się jak mogą, by dobrze opiekować się dziećmi, ale zapewnienie im wszystkiego, co potrzeba, zwłaszcza na wsi, jest wielkim wyzwaniem.

Korea Północna z czasem zaczęła zamykać się na pomoc humanitarną z Zachodu

Zellweger sprowadzała ogromne ilości żywności, ale wciąż musiała sprawdzać, dokąd ona trafia - śledzenie drogi transportów prowadziło ją w głąb Korei Północnej. - Tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, Koreańczyków z północy nie przeżyłyby gdyby nie praca Kathi Zellweger - stwierdził były szef biura CNN w Pekinie Mike Chinoy.

W późniejszym okresie czuła, że władze coraz bardziej zaostrzają kontrole, zwłaszcza po tym, jak załamała się dyplomacja ze Stanami Zjednoczonymi, a Korea Północna przestała być zainteresowana współpracą z Zachodem.

Pracowniczka organizacji humanitarnej uchwyciła życie na północnokoreańskiej prowincji Źródło zdjęcia: CNN

- Słowo "kontrola" zaczęto stosować znacznie częściej niż kiedyś - powiedziała pracowniczka organizacji humanitarnej. Przyznała, że w ostatnich latach sytuacja stawała się coraz bardziej restrykcyjna i oparta na kontroli.

Po tym, jak drzwi do udzielania pomocy humanitarnej zostały zatrzaśnięte, Kathi myśli o wszystkich ludziach, których tam spotkała i o tych, których być może już nigdy nie zobaczy, ani o których nic nie usłyszy.