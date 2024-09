Zwłoki kobiety znalezione na balkonie wynajmowanego mieszkania

50-latek z Korei Południowej został aresztowany w związku z morderstwem sprzed 16 lat. Mężczyznę zatrzymano w poniedziałek. Przyznał się do zabójstwa swojej byłej partnerki oraz ukrycia jej zwłok w wynajmowanym mieszkaniu. Wyznał, że ciało kobiety schował na balkonie, pod specjalnie postawioną w tym celu konstrukcją. Zwłoki znaleźli przypadkowo robotnicy budowlani.

Policja z miasta Geoje w Korei Południowej aresztowała w poniedziałek około 50-letniego mężczyznę podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki. Zatrzymany przyznał się do zabójstwa. Popełnił je w październiku 2008 roku. Jak opisuje BBC, do zbrodni doszło w trakcie kłótni. Kobieta została uderzona w głowę tępym narzędziem.

Mężczyzna przyznał się do ukrycia zwłok na balkonie wynajmowanego przez siebie mieszkania. Zgodnie z relacją koreańskiego nadawcy publicznego KBS, miał włożyć ciało partnerki do walizki, ukryć ją na balkonie i przykryć warstwą cegieł, zalewając około 10-centymetrową warstwą cementu. Pomalował nawet całą konstrukcję na zielono, by lepiej wpasowywała się w inne elementy balkonu - opisuje KBS.