Media o możliwym wycofaniu części żołnierzy USA z Europy. Szef BBN: zachowałbym spokój

Szef BBN: wojska amerykańskie relokują część swoich sił do baz między innymi w Żaganiu, w Powidzu Źródło: TVN24

Departament Obrony USA rozważa wycofanie nawet 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Europy Środkowo-Wschodniej - poinformowała stacja NBC News, powołując się na swoich informatorów. Zapytany o te doniesienia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski stwierdził, że "cokolwiek się dzisiaj dzieje, dopóki nie zostanie wygłoszony oficjalny komunikat ze strony administracji amerykańskiej, nie może być wiązane w żaden sposób z tymi rzeczami".

W poniedziałek amerykańskie dowództwo ogłosiło relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki do innych miejsc w Polsce. Jak czytamy w komunikacie, przeniesienie to "jest częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności".

Stacja NBC News poinformowała we wtorek - powołując się na swoich informatorów - że, wysocy rangą urzędnicy Pentagonu debatują nad przyszłością 20 tysięcy żołnierzy i personelu wspomagającego armię, którzy od 2022 roku stacjonują w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponad trzy lata temu administracja prezydenta Joe Bidena podjęła decyzję o wzmocnieniu państw graniczących z Ukrainą po rozpoczęciu inwazji Rosji na ten kraj. Według telewizji dyskusje te dotyczą redukcji amerykańskich wojsk stacjonujących w Rumunii i Polsce, jednak "liczby są nadal omawiane". "Propozycja może obejmować usunięcie nawet połowy sił wysłanych przez Bidena" - podaje NBC News.

Cytowani przez stację europejscy urzędnicy twierdzą, że jeśli Pentagon podejmie decyzję o wycofaniu żołnierzy, wzmocni to obawy, że USA porzucają swoich wieloletnich sojuszników w Europie, dla których Rosja stanowi rosnące zagrożenie.

Amerykańscy urzędnicy stwierdzili natomiast, że zmniejszenie obecności armii USA w Europie uwolniłoby zasoby wojskowe dla regionu Indo-Pacyfiku i jest obecnie "najwyższym priorytetem strategicznym" w związku z cięciami budżetowymi w Pentagonie. Dodatkowo oznacza to także oszczędności, które armia może wydać na inwestycje w innowacyjny sprzęt i broń.

Szef BBN: zachowałbym spokój

W sprawie medialnych doniesień o wycofaniu 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej został zapytany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski. - Informacje o tym, że są jakieś ruchy amerykańskie wykonywane wokół Jasionki pojawiały się już od jakiegoś czasu w naszych mediach i cały czas wszyscy spekulują i próbują wiązać te fakty z oczywiście nagłaśnianym przeglądem obecności wojsk amerykańskich w Europie - stwierdził.

- Cokolwiek się dzisiaj dzieje, dopóki nie zostanie wygłoszony oficjalny komunikat ze strony administracji amerykańskiej, nie może być wiązane w żaden sposób z tymi rzeczami - powiedział.

Jak ocenił, "dzisiaj by zachował spokój, wstrzemięźliwość". - Będziemy komunikowali i komentowali sytuację, kiedy rząd amerykański zajmie konkretne stanowisko w tej sprawie i będziemy mieli podstawy do tego, żeby to komentować - powiedział.

Amerykańscy żołnierze w Europie

W Europie stacjonują 84 tysiące amerykańskich żołnierzy. W Polsce z tej liczby około 10 tysięcy, w Niemczech - 37 tysięcy, a we Włoszech - 13 tysięcy. W sumie na kontynencie znajduje się ponad 40 amerykańskich baz wojskowych, głównie w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

W Poznaniu znajduje się wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu Sił Lądowych USA, koordynujące działania sił lądowych USA w Europie oraz współpracujące z NATO i Wojskiem Polskim. Od marca 2023 roku działa także pierwszy stały garnizon wojsk USA (USAG-P). Ważne są również baza Aegis Ashore w Redzikowie (od 2024 roku), dowództwo dywizyjne w Bolesławcu i hub logistyczny w Jasionce około Rzeszowa, gdzie służą również żołnierze z innych państw NATO.

W Rumunii stacjonuje około 1500 amerykańskich żołnierzy, a łącznie - około 5000 wojskowych z 17 państw. Najwięcej Amerykanów przebywa w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym. Kluczowe są też bazy Deveselu (element tarczy antyrakietowej) i Campia Turzii w Siedmiogrodzie.