Zmiana na froncie w Ukrainie i "praktycznie zerowy" zysk Rosji

Nowe dane dotyczące rosyjskich operacji ofensywnych w Ukrainie wskazują na spadek intensywności ataków w sierpniu w porównaniu z poprzednimi miesiącami - wynika z raportu ukraińskiego projektu DeepState, zajmującego się "białym" wywiadem, bazującym na publicznie dostępnych źródłach.

Według organizacji, która od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji, czyli lutego 2022 roku, przygotowuje każdego dnia aktualną mapę sytuacji na froncie, siły rosyjskie przeprowadziły w sierpniu około 5027 ataków. Stanowi to spadek w porównaniu z lipcem, czerwcem i majem.

Zysk Rosji "praktycznie zerowy"

Ukraińscy analitycy przypisali tę zmianę głównie rotacji jednostek w rosyjskiej armii. Na początku września DeepState wyśledził na przykład, że gwałtownie spadła aktywność rosyjskich sił na kierunku kurskim, gdzie po 13 sierpnia odnotowano zaledwie 126 ataków.

To osłabienie ofensywy rosyjskiej najbardziej widoczne jest na podstawie danych dotyczących obszarów Ukrainy, które zostały opanowane przez Rosję. Z mapy DeepState wynika, że w sierpniu Rosjanie zajęli 464 kilometry kwadratowe terytorium, co stanowi spadek o 18 procent w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

"W ciągu dwóch lat i jedenastu miesięcy ogólny zysk Rosji na okupowanym terytorium jest praktycznie zerowy" - komentował DeepState postępy Rosji, dodając, że chociaż Ukraina straciła terytoria na wschodzie, wyzwoliła podobny obszar na prawym brzegu Dniepru, w obwodzie chersońskim.

Mapa DeepState była w sierpniu wyświetlana około 900 tysięcy razy dziennie. Korzystają z niej cywile mieszkający w pobliżu frontu, eksperci wojskowi śledzący zmieniające się linie frontu, wolontariusze dostarczający pomoc humanitarną, a często także sami żołnierze.