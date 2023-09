Kontrowersje wokół wyboru Miss Zimbabwe. "To nie jest nasza reprezentantka"

Zwycięstwo 21-letniej Brooke Bruk-Jackson w tegorocznej edycji Miss Universe Zimbabwe wzbudziło w kraju kontrowersje. Modelka, choć urodziła się i wychowała w Harare, stolicy państwa, jest białoskóra. Od rozstrzygnięcia konkursu piękności minęły już niemal dwa tygodnie, ale debata w tej sprawie nie cichnie. "To nie jest nasza reprezentantka" - mówią niektórzy. Inni zaś bronią wyboru, podnosząc, że Bruk-Jackson "miała wszystko, czego trzeba, by sięgnąć po koronę".

16 września ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Miss Universe Zimbabwe. Zwyciężczynią, wznowionej po 22 latach przerwy krajowej edycji konkursu piękności została 21-letnia modelka Brooke Bruk-Jackson. Jej wybór wzbudził w państwie spore kontrowersje. Choć urodziła się ona i wychowała w stolicy kraju Harare, w przeciwieństwie do około 98 procent jego populacji Bruk-Jackson jest białoskóra.

- Jestem dumna z tego, że jestem Zimbabwejką - powiedziała po odebraniu korony Miss Universe Zimbabwe Bruk-Jackson, dodając, że zwycięstwo jest dla niej jednocześnie sporym szokiem i powodem do radości. - Nikt nie powinien być definiowany z powodu tego, jakiej jest rasy czy tego, jak wygląda - stwierdziła, cytowana na łamach portalu Newsweek, modelka z Harare.

Kontrowersje wokół wyboru Brooke Bruk-Jackson na Miss Universe Zimbabwe

Mimo że od wybrania Brooke Bruk-Jackson zwyciężczynią tegorocznej edycji Miss Universe Zimbabwe minęły już niemal dwa tygodnie, kontrowersje w tej sprawie nie cichną. "To nie jest nasza reprezentantka", "Co tu się wydarzyło?!". "Po raz kolejny zwyciężyły europejskie standardy urody. Wstyd!", "Być może (Bruk-Jackson) jest Zimbabwejką z urodzenia lub ma z naszym krajem innego rodzaju powiązania, ale nie może być ona naszą prawdziwą reprezentantką" - piszą internauci pod zamieszczonym na oficjalnym profilu Miss Universe Zimbabwe na Instagramie, zdjęciem modelki.

Nie wszyscy użytkownicy mediów społecznościowych podchodzą jednak do zwycięstwa Bruk-Jackson negatywnie. Wśród zamieszczonych na koncie Miss Universe Zimbabwe komentarzach znalazły się również głosy wsparcia dla 21-letniej modelki. "Powiew świeżości dla Zimbabwe, jestem za" - napisała jedna z internautek. "Gratulacje Brooke, zasłużyłaś na to", "Brooke miała wszystko, czego trzeba, by sięgnąć po koronę", "Jesteśmy z Ciebie dumni Brooke" - wtórowali inni użytkownicy Instagrama. Po kilku dniach od dodania zdjęcia zwyciężczyni, możliwość jego komentowania na instagramowym koncie Miss Universe Zimbabwe została zablokowana.