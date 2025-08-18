Zełenski przekazał list Trumpowi

Zełenski przekazał list od swojej żony dla żony Donalda Trumpa Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas piątkowego szczytu na Alasce prezydent USA przekazał prezydentowi Rosji list od Melanii Trump. Jego treść dotyczyła dobra dzieci - nie zostały w nim jednak wprost wskazane dzieci z Ukrainy. "Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - napisała.

To właśnie do tego listu Wołodymyr Zełenski odniósł się w poniedziałek. - Bardzo dziękuję pańskiej żonie, pierwszej damie, która wysłała list Putinowi, o naszych dzieciach, o śmierci dzieci. Moja żona, pierwsza dama Ukrainy, też napisała list - powiedział Donaldowi Trumpowi, przekazując mu list adresowany do Melanii Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pierwsza dama napisała list do Putina. Media ujawniły pełną treść