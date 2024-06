WHO potwierdza ptasią grypę u człowieka. 4-letnie dziecko trafiło na OIOM

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zakażenia się człowieka wirusem ptasiej grypy - H9N2. Pacjent to 4-letnie dziecko, które trafiło do szpitala z poważnymi problemami z oddychaniem.

Pacjent, u ktorego wykryto chorobę to 4-letnie dziecko z indyjskiego stanu Bengal Zachodni. 26 stycznia tego roku trafiło do lekarza pediatry z gorączką i bólem brzucha. 29 stycznia zostało przywiezione do tego samego lekarza, gdyż wystąpiły u niego drgawki. Mimo leczenia choroba postępowała. 1 lutego dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii (OIOM) miejscowego szpitala z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej, wysokiej gorączki i utrzymującego się bólu brzucha. Stwierdzono u niego wirusowe zapalenie płuc, a test potwierdził grypę typu B i adenowirusa. W szpitalu spędziło cały luty, ale trzy dni po wypisaniu - już 3 marca trafiło do kolejnego - tym razem rządowego, na oddział dziecięcy, gdzie zostało zaintubowane.