Zawaliło się rusztowanie. Są ofiary śmiertelne

Wiedeń, stolica Austrii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podaje austriacki portal exxpress, do tragedii doszło podczas prac nad adaptacją poddasza jednego z budynków. Zawaliło się rusztowanie i szalunki. Po południu informację o śmierci czterech osób potwierdził rzecznik wiedeńskiej straży pożarnej. Jedna osoba została ciężko ranna.

Na miejscu pracowało wielu strażaków i policjantów. Okolice placu budowy i najbliższe ulice zostały zablokowane.

Utrudniona akcja służb

Według policji akcja ratunkowa była bardzo trudna, bowiem na miejscu zdarzenia znajdowało się wiele utrudniających ją materiałów budowlanych.

Alsergrund, dziewiąta dzielnica Wiednia, położona jest w północnej części centrum miasta. Słynie z eleganckich budynków z końca XIX wieku, m.in. dawnego domu Sigmunda Freuda.

OGLĄDAJ: TVN24 HD