Zatrzymany pięciolatek wrócił do domu. "Perfidna żądza nieokiełznanej władzy nie zna granic"

"Wczoraj pięcioletni Liam i jego tata Adrian zostali wypuszczeni z ośrodka detencyjnego Dilley. Odebrałem ich w nocy i dzisiaj rano odwiozłem z powrotem do Minnesoty. Liam jest w domu. Razem ze swoją czapką i plecakiem. Dziękuję wszystkim, którzy domagali się wolności dla Liama. Nie odpuścimy, dopóki wszystkie rodziny nie wrócą do domów" - napisał w serwisie X członek Izby Reprezentantów, reprezentujący Partię Demokratyczną.

Ayer, Liam, de cinco años, y su papá Adrian fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana.



Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila.



Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No nos… pic.twitter.com/UnICtgWskm — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026 Rozwiń

Demokrata udostępnił również nagranie, na którym widać, jak chłopiec i jego ojciec opuszczają teren ośrodka detencyjnego.

Liam y su papá salieron anoche del centro de detención de Dilley. Nunca deberían haber estado allí. Gracias a sus voces, ahora son libres. pic.twitter.com/0X37lYvTvj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026 Rozwiń Liam Conejo Ramos i jego ojciec Adrian opuścili ośrodek detencyjny w Teksasie Źródło: X

Zdjęcie przedszkolaka w niebieskiej czapeczce z uszami, trzymanego za plecak przez agenta federalnego, obiegło media. Zatrzymanie dziecka i jego ojca, do którego doszło 20 stycznia przed ich domem, gdy Liam wracał z przedszkola, podsyciło oburzenie wobec działań służb migracyjnych w USA.

"Wyciągnięcie pięciolatka z aresztu nie powinno wymagać nakazu sądowego"

Sędzia okręgowy Fred Biery zarządził w sobotę wypuszczenie przedszkolaka i jego ojca "tak szybko, jak to możliwe", lecz nie później niż we wtorek. - Obserwacja zachowań ludzkich potwierdza, że dla niektórych z nas perfidna żądza nieokiełznanej władzy i stosowanie okrucieństwa w dążeniu do niej nie znają granic i są pozbawione ludzkiej przyzwoitości - ocenił sędzia, odnosząc się do zatrzymania pięciolatka.

- Wyciągnięcie dziecka z aresztu nie powinno wymagać nakazu sądowego - oświadczył gubernator Minnesoty Tim Walz.

Funkcjonariusze ICE zatrzymali pięciolatka i jego ojca

Ośrodek, w którym przebywali ojciec z synem, przeznaczony jest dla zatrzymanych rodzin - zaznaczyła stacja CNN. Serwis przekazał, powołując się na przedstawicieli szkoły, że Liam był czwartym dzieckiem ze swojego okręgu szkolnego, które w ciągu dwóch tygodni zostało zabrane przez agentów imigracyjnych.

Przedstawiciele szkoły i członkowie rodziny Liama zarzucili służbom imigracyjnym (ICE), że wykorzystały chłopca jako "przynętę", by ująć jego rodziców.

Pastor Sergio Amezcua, który pomaga matce dziecka, powiedział, że kobieta, która jest w ciąży i ma jeszcze jedno nastoletnie dziecko, bała się agentów, stojących przed drzwiami jej domu. Według niego służby próbowały wykorzystać Liama, by wywabić ją z domu. Sąsiedzi ostrzegli ją, by nie wychodziła na zewnątrz, bo również może zostać zatrzymana.

Z kolei resort bezpieczeństwa krajowego (DHS) utrzymuje, że ojciec chłopca podjął próbę ucieczki podczas zatrzymania, zostawiając dziecko bez opieki. Zarzucono też matce, iż "odmówiła" wzięcia Liama pod opiekę.

"Rodzice są pytani, czy chcą być zabrani razem z dziećmi, czy ICE ma przekazać je pod opiekę osoby wyznaczonej przez rodzica" - dodano. Resort przekazał, że agenci "spełnili życzenie ojca, by dziecko zostało przy nim". ICE przekonywało też, że nigdy nie wykorzystano dziecka jako "przynęty".

Służby nazywają ojca Liama "nielegalnym imigrantem", lecz jego prawnik utrzymuje, że rodzina przybyła z Ekwadoru do USA w sposób legalny w 2024 roku i złożyła wniosek o azyl.

Według DHS od grudnia do Minnesoty skierowano trzy tysiące agentów służb imigracyjnych i przeprowadzono ponad trzy tysiące zatrzymań nieudokumentowanych imigrantów. W Minneapolis w Minnesocie w styczniu z rąk agentów zginęło dwoje amerykańskich obywateli: Renee Good i Alex Pretti.

