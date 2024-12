Zatrucie alkoholem w rajskim kurorcie. "Poważne problemy zdrowotne" turystów

"To wyjątkowo odosobniony incydent, który dotyczy tylko tych siedmiu gości w konkretnym barze w ośrodku wypoczynkowym" - poinformował rząd Fidżi. "Natychmiast podjęliśmy działania, aby spróbować odkryć przyczynę, dla której goście tego ośrodka zachorowali" - dodano. Dochodzenie w sprawie zatrucia prowadzi miejscowa policja.

Ofiary to obcokrajowcy

Turyści, którzy zatruli się alkoholem zatrzymali się w pięciogwiazdkowym kurorcie Warwick Fiji na Wybrzeżu Koralowym. Jak podają lokalne media, powołujące się na ministerstwo zdrowia, czterech z nich to Australijczycy w wieku od 18 do 56 lat, jeden jest Amerykaninem, pozostali dwaj to również obcokrajowcy.