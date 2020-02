Takanami wypłynął. Niszczyciel obrał kurs na Zatokę Omańską

Rząd Japonii zadecydował, że okręty marynarki wojennej będą ochraniały japońskie tankowce i statki handlowe w Zatoce Omańskiej. Ma to związek z napięciami na Bliskim Wschodzie oraz niegasnącym konfliktem między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

Na pokładzie znajduje się około 200 marynarzy oraz dwa helikoptery. Takanami ma dopłynąć do celu jeszcze w tym miesiącu. Rząd premiera Shinzo Abe podjął decyzję o skierowaniu niszczyciela rakietowego w rejon Zatoki Omańskiej w związku z utrzymującym się napięciem na Bliskim Wschodzie wywołanym konfliktem między Iranem a USA.

Kenichiro MATOHARA CC BY 2.0 Wikipedia

Opozycja i media mają "ale"

Japońska opozycja i prasa komentując decyzję rządu zwracają uwagę, że konstytucja Japonii zabrania użycia sił wojskowych do rozstrzygania sporów międzynarodowych.

Rząd odpowiadając na ten zarzut zwraca uwagę, że marynarka wojenna ma jedynie interweniować, gdy japońskie statki zostaną zaatakowane, bądź znajdą się w niebezpieczeństwie. Przypomina też, że Japonia nie przyłączyła się do prowadzonej przez USA inicjatywy Sentinel na rzecz bezpieczeństwa morskiego w pobliżu Cieśniny Ormuz, kluczowej drogi wodnej dla transportu ropy naftowej, z obawy przed pogorszeniem wieloletnich, przyjaznych stosunków Tokio z Teheranem.

Ataki na tankowce

W 2019 roku doszło do ataków na tankowce w Zatoce Perskiej, o które USA obwiniały Iran, co doprowadziło do pogorszenia sytuacji w regionie. Władze w Teheranie zaprzeczały, że są odpowiedzialne za ataki, chociaż zatrzymywały tankowce w cieśninie Ormuz - wąskim ujściu Zatoki Perskiej, przez które transportowane jest 20 procent światowej ropy naftowej i 25 procent skroplonego gazu ziemnego.