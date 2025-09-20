Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Bill Maher (z lewej) i Jimmy Kimmel to jedni z popularniejszych w USA komików
Bill Maher (z lewej) i Jimmy Kimmel to jedni z popularniejszych w USA komików
Źródło: Randy Holmes/ABC via Getty Images
Biorąc pod uwagę, ile Donald Trump zawdzięcza programom satyrycznym - jego wojna z amerykańską satyrą może szokować. Ale już biorąc pod uwagę, czego symbolem są komicy z programami w wielkich mediach - nic dziwnego, że stali się przedmiotem ataków prezydenta. Najnowszą ofiarą jest Jimmy Kimmel. Ale nie pierwszą i raczej nie ostatnią - pisze Michał Sznajder, dziennikarz TVN24 i TVN24BiS.Artykuł dostępny w subskrypcji

Kimmel to gospodarz programu "Jimmy Kimmel Live!" w telewizyjnej stacji ABC. To program satyryczny, którego główną atrakcją są dwa elementy: wywiady z gwiazdami oraz rozpoczynający program monolog komediowy - zupełnie w stylu stand-up. Kimmel, jak wielu innych, w swoim monologu nabija się z rzeczywistości i bieżących wydarzeń, w tym politycznych. Czasem jego słowa mają jednak wymiar poważny. Tak było, gdy na początku tygodnia mówił o zabójstwie prawicowego aktywisty Charliego Kirka.

Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

Michał Sznajder

Stwierdził: "W weekend sięgnęliśmy nowego dna - gdy ekipa MAGA desperacko próbowała przedstawić tego chłopaka, który zamordował Charliego Kirka jako kogoś innego niż jednego z nich i zrobiła wszystko, żeby ugrać na tym polityczne punkty. A pomiędzy wzajemnym obwinianiem się była też żałoba". Dodał też: "Wielu w krainie MAGA (świat najzagorzalszych zwolenników Trumpa, skrót od Make America Great Again - red.) bardzo intensywnie pracuje nad tym, by dla własnego zysku wykorzystać morderstwo Charliego Kirka".

W reakcji szef państwowej instytucji FCC, która nadzoruje media, stwierdził, że te słowa Kimmela są tak chore, iż bardziej się nie da. Zasygnalizował, że podległa mu instytucja (więcej o niej za chwilę) mogłaby cofnąć koncesje telewizjom współpracującym z ABC, co miałoby wywrzeć presję na szefach Kimmela. Niedługo po tej zapowiedzi grupa właścicielska, do której należą sieci współpracujące z ABC, ogłosiła, że nie będzie emitować programu komika, bo silnie sprzeciwia się jego słowom. Chwilę później sama ABC ogłosiła, że program zawiesza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 

"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 

Oto reakcja prezydenta Donalda Trumpa:

"Świetne Wieści dla Ameryki! Kiepsko oglądany Jimmy Kimmel Show SKREŚLONY Z RAMÓWKI! Gratulacje dla ABC, że w końcu mieli odwagę zrobić to, co należało! Kimmel ma ZERO talentu i gorsze wyniki niż Colbert, o ile to możliwe. Tym samym zostają jeszcze Jimmy i Seth, dwa zupełne przegrywy, na Fake News NBC. Ich oglądalność też jest okropna! Zrób to NBC! Prezydent DJT".

Stephen Colbert to wybitny satyryk polityczny, o którym napiszę za chwilę. Jimmy z drugiej części wpisu i Seth - to Jimmy Fallon i Seth Meyers. Też satyrycy, którzy prowadzą własne show. I dobrze Państwo widzą - prezydent Stanów Zjednoczonych nakazuje ich szefom, by ich zwolnić. A przynajmniej do tego namawia. Dlaczego on tak nie cierpi komików?!

Kiedyś śmiech był dobry

Michał Sznajder
Michał Sznajder
Dziennikarz TVN24 BiS i TVN24, w których prowadzi programy i komentuje wydarzenia międzynarodowe. Specjalizuje się w polityce amerykańskiej. Relacjonował ostatnie trzy wybory prezydenckie w USA.
Czytaj także:
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
"Miał rozbiegane oczy. Było w nim coś dziwnego". "Łomiarz" wychodzi na wolność
Klaudia Ziółkowska
Dniepr, Ukraina
"Terror" w Dnieprze. Rosyjskie pociski spadły na bloki i domy
Świat
imageTitle
Nadludzki wysiłek. Polski chodziarz skończył na wózku
EUROSPORT
Afgańscy rolnicy na polu maku w Kandaharze w Afganistanie (2022)
Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku
Świat
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
METEO
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
METEO
imageTitle
Świątek dała lekcję tenisa. Przed półfinałem długo nie odpocznie
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban idzie w ślady Trumpa. "Uznamy Antifę za organizację terrorystyczną"
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Zdrowie
Konflikt w Palestynie
"Nie istnieją już żadne przeszkody". Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny
Świat
Śmigłowiec Black Hawk
Katastrofa śmigłowca elitarnej jednostki. Nie żyje czterech żołnierzy
Świat
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA
Świat
Protest przed Pałacem Prezydenckim
"Jeśli wstanie z łóżka jest luksusem, to żądam takiego luksusu". Wciąż walczą o asystencję
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew
Świat
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie prowokacje, decyzja w sprawie ratingu Polski, list z 1937 roku otwarty
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
METEO
1 godz 5 min
Michał Dworczyk
"Sprawa Michała Dworczyka będzie miała swój finał". Nasze ustalenia
Szczyt Europy
42 min
pc
PremieraMem czy kabaret? Który polityk płacze w kinie, kto powiedział: "ty po prostu debilu"?
WITajcie w mojej bańce
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Może być duży kłopot". Trump o rosyjskich myśliwcach nad Estonią
Świat
Ćwiczenia wojskowe
Dwóch polskich żołnierzy zginęło w czasie szkolenia w USA
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
shutterstock_2596101423
Czołowa agencja zmieniła perspektywę ratingu Polski
BIZNES
imageTitle
Polacy nie wyszli z cienia. Dramat Stocha w Predazzo
EUROSPORT
MiG-31
To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia
Świat
imageTitle
Rzut karny rozstrzygnął hit. Ekstraklasa ma nowego lidera
EUROSPORT
Manowska
"Manowska już sama wie, ona już przesądza w sprawie. To co najmniej niestosowne"
Estonia, Tallin, wybrzeże
Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji
Świat
imageTitle
Dudek mistrzem Europy. Rywalom nie dał szans
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica