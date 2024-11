Kierowane bomby spadły na Zaporoże, są zabici i ranni

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku ataku sił rosyjskich na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jak podały ukraińskie siły powietrzne, na miasto zostały zrzucone kierowane bomby lotnicze.

Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko przekazał w czwartek po godz. 16 czasu ukraińskiego (godz. 15 w Polsce), że liczba osób zabitych w wyniku rosyjskich nalotów wzrosła do czterech. Rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

"Ratownicy wyciągnęli spod gruzów dwójkę rannych dzieci i ranną kobietę. Mieszkała na trzecim piętrze, po zawaleniu się budynku znalazła się na drugim. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Policja ma informacje o osobach, z którymi nie ma kontaktu" - przekazał Kłymenko we wpisie w portalach społecznościowych.

Zrzucone KAB-y

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazała, że w wyniku ataku, do którego doszło w czwartek po południu, został częściowo zrujnowany czterokondygnacyjny budynek. Fala uderzeniowa uszkodziła gmach szpitala, uszkodzonych zostało także kilkanaście domów jednorodzinnych.

Reakcja Zełenskiego

"Oni (na Kremlu) cieszą się ze śmierci ludzi. I dlatego obrona powietrzna dla Ukrainy, zdolność do niszczenia rosyjskich samolotów wojskowych, pozwolenie Ukrainie na przeprowadzanie ataków dalekiego zasięgu przeciwko okupantowi - to jest prawdziwa ochrona życia. Jestem wdzięczny wszystkim na świecie, którzy w tym pomagają" - podkreślił we wpisie na Telegramie szef ukraińskiego państwa.