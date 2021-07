Brał udział w zamieszkach na Kapitolu, usłyszał wyrok. "To nie był protest. To był atak na demokrację"

Osiem miesięcy pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał w poniedziałek 38-letni Paul Hodgkins, który brał udział w zamieszkach na Kapitolu. Mieszkaniec Florydy to pierwsza osoba skazana na karę bezwzględnego więzienia w związku ze styczniowymi wydarzeniami w Waszyngtonie. Zarzuty w tej sprawie postawiono do tej pory ponad 530 osobom.

Wyrok dla Hodgkinsa to wynik zawartej z prokuraturą ugody, wedle której mężczyzna zgodził się przyznać do winy "zakłócenia oficjalnych procedur" (szturm na Kapitol wymusił przerwę w obradach Senatu) w zamian za wycofanie pomniejszych zarzutów. Prokuratura wniosła o zasądzenie kary 18 miesięcy więzienia, zaś obrońca skazanego - o wyrok w zawieszeniu lub areszt domowy.

"To była z mojej strony głupia decyzja"

Na jego niekorzyść działał jednak fakt, że zabrał ze sobą linę, okulary ochronne i lateksowe rękawiczki, co miało świadczyć o tym, że szykował się do przemocy. - To nie był protest. To był atak na demokrację - stwierdził sędzia Randolph Moss.