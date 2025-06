Amerykanie dziękują polskim służbom. "Odegrali kluczową rolę"

Skutki zamachu bombowego na klinikę leczenia niepłodności w Palm Springs w Kalifornii Źródło: Reuters

"Dziękujemy MSWiA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz MSZ za kluczową rolę w zatrzymaniu i deportacji Daniela Jongyona Parka" - napisała ambasada USA w Warszawie w oświadczeniu, opublikowanym w czwartek na platformie X.

Park został zatrzymany w Polsce 30 maja, a następnie deportowany do USA. Mężczyzna usłyszał federalne zarzuty za udzielanie wsparcia domniemanemu sprawcy aktu terroryzmu wewnętrznego. Amerykańscy funkcjonariusze informowali wcześniej, że podejrzany miał dostarczyć zamachowcowi ponad 120 kg użytego w ataku bombowym materiału wybuchowego. Usłyszał zarzuty udzielenia pomocy terroryście.

Dziękujemy @MSWiA_GOV_PL, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, @Straz_Graniczna oraz @MSZ_RP za kluczową rolę w zatrzymaniu i deportacji Daniela Jongyona Parka, który w Stanach Zjednoczonych usłyszał federalne zarzuty za udzielanie materialnego wsparcia domniemanemu sprawcy aktu… pic.twitter.com/Si6wNmsYhy — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) June 5, 2025 Rozwiń Podziękowania dla Polski Źródło: X

"Wyjątkowo okrutna i odrażająca zbrodnia"

- Jesteśmy wdzięczni naszym polskim partnerom, którzy pomogli sprowadzić tego człowieka z powrotem do Ameryki. Postawimy go przed sądem i będziemy dochodzić sprawiedliwości z całą surowością prawa - oświadczyła prokurator generalna USA Pamela Bondi.

Podkreśliła, że "szerzenie chaosu i przemocy w miejscu, które istnieje po to, by pomagać kobietom i matkom, to wyjątkowo okrutna i odrażająca zbrodnia, godząca w samo serce naszego człowieczeństwa".

Za "kluczową pomoc w tej sprawie" polskim władzom podziękował także dyrektor FBI Kash Patel.

Daniel Jongyon Park Źródło: Federal Bureau of Investigation

Zamach w Palm Springs

17 maja przed południem czasu lokalnego w Palm Springs w Kalifornii eksplodowała umieszczona w samochodzie bomba. Pojazd znajdował się w pobliżu kliniki leczenia niepłodności American Reproductive Centers.

W ataku zginęła jedna osoba, którą był 25-letni zamachowiec. Kilkoro innych zostało rannych - przekazały lokalne władze. W wyniku eksplozji uszkodzeniu uległa przestrzeń biurowa placówki, w której przeprowadzane są konsultacje z pacjentami, ale laboratorium, w którym przeprowadzane są procedury in vitro i znajdujące się tam zarodki, nie ucierpiały.

FBI przekazało, że sprawca kierował się "nihilistycznymi ideami" oraz że prowadzi śledztwo w sprawie dokonania aktu terrorystycznego.

Zamach na klinikę w Palm Springs Źródło: PAP/EPA