FBI podało, że sprawca to 20-letni Thomas Matthew Crooks. Jego motywy nie są znane. Nie wiadomo także, czy działał sam.

Podczas sobotniego wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii padły strzały. Według FBI była to próba zamachu na kandydata republikanów. Do ataku doszło o godzinie 18.15 czasu miejscowego (00.15 w niedzielę w Polsce).

W sobotę wieczorem w czasie wiecu startującego w tegorocznych wyborach prezydenckich Donalda Trumpa w Pensylwanii rozległa się seria strzałów. Były prezydent padł na ziemię, wcześniej złapał się za bok głowy. Wstał o własnych siłach, wymachując pięścią w stronę tłumu. Następnie został odprowadzony do samochodu przez agentów Secret Service. Na jego twarzy, w okolicach prawego ucha, widać było ślady krwi. Były prezydent jest bezpieczny i trafił na badania do pobliskiej placówki medycznej., którą już opuścił. Secret Service poinformowało, że jeden z uczestników wiecu nie żyje, a dwie osoby są w stanie krytycznym. Nie żyje także sprawca.

Reakcja snajperów. Nagranie

Secret Service w cieniu krytyki

W następstwie zamachu część polityków Partii Republikańskiej wyraziła oburzenie faktem, że chroniąca Trumpa Secret Service dopuściła do próby zabójstwa byłego prezydenta. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał już szefową służby Kimberly Cheatle, a także przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oraz FBI na specjalne wysłuchanie przed komisją Kongresu ds. nadzoru. "Amerykanie zasługują na poznanie prawdy!" - napisał na platformie X.

Jeden z uczestników wydarzenia powiedział telewizji BBC, że widział zamachowca układającego się do strzału z karabinem na dachu pobliskiego budynku oddalonego o ponad 100 metrów. Mężczyzna stwierdził, że stojący nieopodal ludzie wskazywali go policji na kilka minut przed oddaniem przez niego strzałów. Prokurator okręgowy hrabstwa Butler Richard Goldinger przyznał, że nie wie, jak zamachowiec mógł znaleźć się w miejscu, w którym był i zapowiedział, że będzie to przedmiotem śledztwa.