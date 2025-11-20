Żałoba w Tarnopolu. Ponad 20 osób wciąż zaginionych

Rosjanie uderzyli w Tarnopol w środę rano. Jedna z rakiet trafiła w dziewięciopiętrowy wieżowiec.
Wkrótce po ataku ukraińskie MSW poinformowało, że zginęło 25 osób, w tym troje dzieci, a ponad 70 zostało rannych.
W czwartek Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 26, a rannych - do 98. Zginęło troje dzieci, a 18 zostało poszkodowanych. 46 osób udało się uratować.
"Ratownicy pracowali przez całą noc. Rozebrano ponad 700 metrów kwadratowych gruzów, wywieziono 230 metrów sześciennych zniszczonych konstrukcji. Poszukiwania osób, których miejsce pobytu nadal nie jest znane, trwają" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że 22 osoby uznaje się za zaginione.
Władze Tarnopola ogłosiły trzydniową żałobę.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: Suspilne, Ukraińska Prawda, NV
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko