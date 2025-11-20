Żałoba w Tarnopolu. Ponad 20 osób wciąż zaginionych

Wieżowiec w Tarnopolu po ataku sił rosyjskich Źródło: Reuters

Rosjanie uderzyli w Tarnopol w środę rano. Jedna z rakiet trafiła w dziewięciopiętrowy wieżowiec.

Wkrótce po ataku ukraińskie MSW poinformowało, że zginęło 25 osób, w tym troje dzieci, a ponad 70 zostało rannych.

Miejsce ataku sił rosyjskich w Tarnopolu Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

W czwartek Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 26, a rannych - do 98. Zginęło troje dzieci, a 18 zostało poszkodowanych. 46 osób udało się uratować.

Zrujnowany budynek w Tarnopolu Źródło: X.com/@SESU_UA

"Ratownicy pracowali przez całą noc. Rozebrano ponad 700 metrów kwadratowych gruzów, wywieziono 230 metrów sześciennych zniszczonych konstrukcji. Poszukiwania osób, których miejsce pobytu nadal nie jest znane, trwają" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że 22 osoby uznaje się za zaginione.

Władze Tarnopola ogłosiły trzydniową żałobę.

