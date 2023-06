W sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi "pojawiły się wątki warte dalszego zbadania"

Emanuela Orlandi, córka pracownika Watykanu, zaginęła w Rzymie 22 czerwca 1983 roku. Na temat jej zaginięcia powstały dziesiątki hipotez. Żaden z rozważanych bardziej wiarygodnych wątków nigdy do niczego nie doprowadził, a poszukiwania w kilku punktach w Wiecznym Mieście, a także na cmentarzu w Watykanie nie przyniosły odpowiedzi, co stało się z wówczas 15-latką, która nigdy nie wróciła do domu z lekcji muzyki.