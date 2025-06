Z odsetek od rosyjskich aktywów kupią broń dla Ukrainy

Umierow jest szefem resortu obrony Ukrainy od 2023 roku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> W czasie konferencji prasowej na szczycie NATO w Hadze Donald Trump pytany był o to, dlaczego nie udało mu się zakończyć wojny w Ukrainie w 24 godziny. Obiecywał to w czasie starania się o prezydenturę. - Okazała się trudniejsza, niż komukolwiek się wydawało - odpowiedział Trump.

> Na marginesie szczytu NATO prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przywódcami krajów E5 - Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Na spotkaniu omawiano wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.

> Ukraina otrzyma 350 rakiet produkcji brytyjskiej sfinansowanych z odsetek od zamrożonych rosyjskich aktywów oraz pięć nowych systemów przeciwlotniczych, by wzmocnić ukraińską obronę powietrzną - przekazał minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

Ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Ukrainy, John Healey i Rustem Umierow Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

> Wołodymyr Zełenski przekazał, że miał "długie i merytoryczne" spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Uwagę zwrócił strój prezydenta Ukrainy, który był bardziej formalny niż w czasie legendarnego już spotkania i awantury w Gabinecie Owalnym.

> Ukraina zaoferowała armii Mauretanii szkolenia wojskowe, aby przywrócić bezpieczeństwo i ograniczyć wpływy Rosji w regionie Sahelu.

> Prezydent USA Donald Trump rozmawiał na konferencji prasowej z ukraińską dziennikarką, która zapytała go o systemy rakietowe Patriot. - Życzę wam dużo szczęścia, wiem, że to ciężkie dla was - zwrócił się do kobiety, której mąż jest żołnierzem na froncie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset podpisali w Strasburgu porozumienie w sprawie powołania Specjalnego Trybunału do zbadania zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo