Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Odejście Keitha Kellogga będzie oznaczać utratę kluczowego obrońcy spraw ukraińskich w administracji Donalda Trumpa – zauważyła agencja Reutera.

Dyplomata cieszy się uznaniem w krajach europejskich, w tym w Ukrainie, i jest postrzegany jako życzliwy przedstawiciel administracji amerykańskiej, która czasem przychyla się do rosyjskich poglądów na temat przyczyn wojny przeciwko Ukrainie.

Keith Kellogg na Warsaw Security Forum Źródło: PAP/Marcin Obara

Reuters zaznaczył, że Kellogg zdecydowanie bardziej stanowczo potępia rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, niż inni urzędnicy administracji USA.

Rozmówca agencji przekazał, że zdaniem Kellogga zbyt wielu urzędników administracji zajmuje się Ukrainą, a administracja nie zdaje sobie sprawy, że to Rosja, a nie Ukraina, opóźnia rozmowy pokojowe. Inne źródło powiadomiło, że Kellogg nigdy nie miał w planach długotrwałej pracy dla administracji.

Na razie nie wiadomo, kto może zająć jego miejsce, ani czy w ogóle taka nominacja nastąpi.

Kellogg odsunięty od rozmów z Rosją

Za jeden z sukcesów Kellogga uznawane jest doprowadzenie do uwolnienia grupy więźniów Alaksandra Łukaszenki w zamian za częściowe złagodzenie sankcji przeciwko Białorusi.

Jak pisał latem serwis Politico, początkowo Kellogg miał zajmować się Ukrainą i Rosją. Jednak został on odsunięty od rozmów z Rosją, ponieważ Moskwa była z niego niezadowolona.

Jego miejsce podczas rozmów z Rosjanami zajął Steve Witkoff, początkowo mianowany wysłannikiem na Bliski Wschód. Reuters napisał, że między Kelloggiem i Witkoffem, który niekiedy powtarzał kremlowskie narracje, dochodziło do sprzeczek.

Kellogg nie był obecny w sierpniu na Alasce, gdzie odbył się szczyt Trump - Putin, gdyż jest postrzegany przez Rosjan jako sympatyzujący z Ukrainą.

