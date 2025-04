Człowiek Putina w Waszyngtonie. Ma zadanie

Kiriłł Dmitrijew na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Kiriłł Dmitrijew, negocjator Kremla, który składa w czwartek wizytę w Stanach Zjednoczonych, poinformował, że spotkał się z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu Steve'em Witkoffem. Dmitrijew oznajmił, że istnieją "siły" próbujące "zniekształcić stanowisko Rosji", by przeszkodzić w ten sposób "zbliżeniu" Rosji z USA.

"2-3 kwietnia, na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina, spotykam się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa" - napisał w czwartek na Telegramie Kiriłł Dmitrijew. Oznajmił we wpisie, że przybył do USA "w celu poprawy dialogu między obydwoma państwami". "Odnowienie dialogu jest niełatwym i stopniowym procesem. Ale każde spotkanie i otwarta rozmowa pozwala iść do przodu" - dodał.

Agencja Reutera podała, że Dmitrijew, negocjator Kremla, w czwartek spotkał się z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu Steve'em Witkoffem.

Kiriłł Dmitrijew Źródło: PAP/EPA

Powiązany rodzinnie z Putinem

Dmitrijew to były biznesmen, według mediów, powiązany rodzinnie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Już w 2016 roku próbował on nawiązać relacje z otoczeniem obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa.

O tym, że Dmitrijew, który kieruje Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), od niemal 10 lat usiłował nawiązać kontakty między Kremlem i ekipą Trumpa, poinformowała rosyjska redakcja BBC.

Dmitrijew zapowiedział w czwartek, że przeprowadzi spotkania z przedstawicielami administracji w Waszyngtonie, dodając, że istnieją "siły" próbujące "zniekształcić stanowisko Rosji", by przeszkodzić w ten sposób "zbliżeniu" Rosji z USA.

Nazwisko w raporcie prokuratora

Jak podała założona przez Aleksieja Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją (FBK), Dmitrijew, zanim stanął na czele państwowego funduszu RFPI, pracował w banku Goldman Sachs i wielkich firmach konsultingowych. W 2011 roku jego majątek stanowiły - według ustaleń FBK - 500-metrowy dom pod Moskwą i 150-metrowe mieszkanie w rosyjskiej stolicy.

Fundacja Walki z Korupcją opublikowała materiał śledczy o Dmitrijewie, w którym poinformowała, że jego żona, Natalia Popowa, jest wspólniczką biznesową Katieriny Tichonowej (media rosyjskie od lat są zgodne, że Tichonowa to jedna z córek Putina). Według BBC Natalia Popowa była wcześniej koleżanką ze studiów Tichonowej. Sam Dmitrijew zasiadał w zarządzie koncernu paliwowego Sibur razem z ówczesnym mężem Tichonowej - Kiriłłem Szamałowem.

Zarówno FBK, jak i BBC zwróciły uwagę, że nazwisko Dmitrijewa figurowało w raporcie amerykańskiego prokuratora specjalnego Roberta Muellera na temat domniemanej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA. Na tej podstawie media oceniły, że w 2016 roku, podczas pierwszej kampanii prezydenckiej Trumpa, Dmitrijew, na polecenie Putina próbował nawiązać kontakty z bliskimi Trumpa, w szczególności z zięciem, Jaredem Kushnerem.

Lobbysta George Nader, który - według BBC - jest znajomym Dmitrijewa, pomógł mu spotkać się w 2017 roku z założycielem amerykańskiej firmy najemniczej Blackwater (obecnie Academi), Erikiem Prince'm. Jednak Dmitrijew miał nie być zadowolony z tego spotkania.

Kiriłł Dmitrijew na spotkaniu z Putinem. Zdjęcie z listopada 2017 roku Źródło: Kremlin Pool / Russian Look / Forum

Drugą osobą, u której Dmitrijew miał zabiegać o pomoc w sprawie uzyskania kontaktu z zięciem Trumpa, miał być - według BBC - przyjaciel Kushnera, Rick Gerson. Dmitrijew i Gerson przygotowali plan uregulowania relacji rosyjsko-amerykańskich, składający się z pięciu punktów. Trzy ostatnie: wzajemnie korzystne projekty gospodarcze, dialog na tematy, w których między dwoma krajami istnieją rozbieżności oraz zorganizowanie "komunikacji między czołowymi przedstawicielami obu państw" są, zdaniem BBC, bardzo podobne do tego, o czym ostatnio rozmawiały w Arabii Saudyjskiej delegacje USA i Rosji. Gerson przekazał plan Kushnerowi, ale reakcji nie było i w 2017 roku Dmitrijew zaniechał kontaktów z Gersonem - podała BBC.