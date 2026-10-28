Świat Jak doszło do katastrofy w Hiszpanii? Ministerstwo analizuje "błąd ludzki" Kamila Grenczyn |

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Co o niej wiadomo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w środę kilka minut przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. Zderzyły się pociąg dużych prędkości AVE przewoźnika Renfe oraz pociąg Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.

Dziennik "ABC" podał, powołując się na hiszpańską Obronę Cywilną, że zginęło co najmniej 46 osób. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że nie żyje co najmniej 30 osób. W obu pociągach było 544 pasażerów.

Ministerstwo transportu i spółka Adif, odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, analizują hipotezę, zgodnie z którą przyczyną katastrofy mógł być "błąd pracownika" spółki podczas usuwania awarii głównego systemu sygnalizacji - poinformował dziennik "El Pais" za źródłami rządowymi.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP

Problemy z ruchem na linii i "potężne uderzenie"

Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów zatrzymał się lub znacząco zwolnił na kilka minut przed wypadkiem z powodu problemów z ruchem na linii - podał portal 20minutos. Wtedy najechał na niego od tyłu pociąg jadący z Madrytu do Sewilli. Pasażerowie, którzy zadzwonili do publicznego radia Cadena SER, mówili o "potężnym uderzeniu".

Władze wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha, na terenie której leży prowincja Toledo, zwróciły się o wsparcie do wojskowej jednostki ratunkowej.

Jak podają cytowane przez "El Pais" źródła w wymiarze sprawiedliwości, dochodzenie dotyczące wypadku będzie prowadzone przez sądy w Orgaz w prowincji Toledo. Zajmą się one ustaleniem liczby ofiar śmiertelnych. Oczekuje się również, że przystąpią do badania przyczyny zdarzenia.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/EPA/PAP

Reakcja przewoźników na wypadek kolejowy

Przewoźnik Iryo poinformował w opublikowanym na X komunikacie o uruchomieniu "wszystkich protokołów kryzysowych" oraz ścisłej współpracy z odpowiednimi organami w celu opanowania sytuacji.

Tragedię kolejową potwierdził również przewoźnik Renfe. W oświadczeniu poinformowano, że firma skupia się na pomocy ofiarom i ich rodzinom oraz zbieraniu informacji, które pozwolą ocenić skalę wypadku.

ℹ️ RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). pic.twitter.com/ZATIA4p8Gn — InfoRenfe (@Inforenfe) October 28, 2026 Rozwiń

Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente poinformował, że od godziny 9.40 przebywa w całodobowym centrum kontroli, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat tragedii kolejowej.

En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026 Rozwiń

Kolejna tragedia na tej samej linii

Do zdarzenia doszło dziewięć miesięcy po wypadku pociągów dużych prędkości należących do tych samych przewoźników na tej samej linii, ale w pobliżu Adamuz w prowincji Kordoba. Zginęło wtedy 46 osób.

Styczniowa katastrofa wywołała debatę na temat poziomu nakładów na konserwację infrastruktury kolejowej w ostatnich latach.