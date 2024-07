CNN zauważa, że jest jeszcze za wcześnie, by w sondażach uchwycić dynamikę szybko zmieniającej się kampanii wyborczej w USA , zwłaszcza po wycofaniu się w niedzielę z wyborów Joe Bidena . Stacja zaprezentowała jednak analizę badania przeprowadzonego pod koniec czerwca, a zatem już po debacie prezydenckiej Bidena z Donaldem Trumpem , ale przed rezygnacją demokraty. O kandydaturę Kamali Harris wyborców pytano wówczas jedynie hipotetycznie, jednak - zdaniem stacji - wyniki mogą dawać wskazówki co do tego, jak może się ułożyć poparcie dla jej kandydatury.

W których grupach Kamala Harris ma większe poparcie?

Dużo lepsze poparcie niż Trump obecna wiceprezydentka osiąga wśród wyborców o innym niż biały kolorze skóry - 58 proc. w porównaniu z 29 proc. dla Trumpa, choć i Biden wypadał tu stosunkowo dobrze - 54 proc. do 33 proc. Jednak jeśli wziąć pod uwagę tylko kobiety w innym niż biały kolorze skóry, poparcie dla Harris rośnie do 63 proc., a Bidena wynosiło o 10 punktów procentowych mniej.

Jednocześnie w sondażu 53 proc. respondentów przyznało, że ma nieprzychylne zdanie na temat Harris, a 32 proc., że ma zdanie przychylne. 15 proc. stwierdziło, że albo o niej nie słyszeli, albo nie wiedzą o niej wystarczająco dużo, by udzielić odpowiedzi. Wśród tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanej opinii o wiceprezydentce USA, 57 proc. w sondażu poparło jednak ją, a tylko 22 proc. Trumpa, co zdaniem stacji wskazuje, że to, jak ci wyborcy zagłosują, będzie zależało od tego, czego się o niej w najbliższym czasie dowiedzą i czy wiedza ta skłoni ich do pozostania przy demokratce.