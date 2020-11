Biden o koronawirusie: czeka nas mroczna zima

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Joe Biden mówił o walce z koronawirusem. - Błagam was, załóżcie maseczki. Zróbcie to dla siebie. Zróbcie to dla swojego sąsiada. Maseczka nie jest deklaracją polityczną - zaapelował Biden. Wyraził przy tym nadzieję, że noszenie ich spowoduje powrót do normalności. - Maseczka pozostaje najsilniejszą bronią przeciwko COVID-19 - powiedział. Dodał, że nosząc maseczki, możemy ocalić dziesiątki tysięcy ludzi.