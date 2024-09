Legenda hejnału mariackiego w spotach promujących Kamalę Harris

W Stanach Zjednoczonych opublikowane zostały zawierające polskie akcenty spoty wyborcze, które namawiają do głosowania na Kamalę Harris. Spoty stworzył tak zwany SuperPAC, komitet niezależny wobec oficjalnej kampanii kandydatki demokratów. Znalazły się w nich między innymi nawiązania do legendy o hejnaliście z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie.

- Wieki temu, gdy najeźdźcy maszerowali ze wschodu, polski strażnik zatrąbił w trąbę, by ostrzec swój naród. Dziś kochający wolność Polacy i Ukraińcy ostrzegają nas przed nowym zagrożeniem - mówi narrator w jednej z trzech reklam, przywołując legendę o hejnaliście z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie, ostrzegającym o najeździe Tatarów. - Kamala Harris usłyszała sygnał trąby. Ona będzie bronić naszych sojuszników: za wolność ich i naszą - kontynuuje.

Polskie akcenty w spotach demokratów

Inny ze spotów przywołuje paralele między najazdem Mongołów na Ruś Kijowską w 1240 r. z agresją Rosji, zaś trzeci - twardą postawę republikańskich i demokratycznych prezydentów z przeszłości. Przywołują m.in. słowa Donalda Trumpa, który opowiadał o tym, że zachęcałby Putina, by "zrobił, co tylko sobie do cholery chce" z sojusznikami niepłacącymi wystarczającej kwoty na swoją obronność i kontrastują ją z obietnicami kandydatki demokratów o wsparciu dla Ukrainy i NATO.