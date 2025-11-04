Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump przestrzega przed nim nowojorskich Żydów. Ona twierdzi co innego

Zohran Mamdani
Wybory w Nowym Jorku. Co proponuje Mamdani i czego chcą mieszkańcy miasta
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że każdy Żyd, który głosuje na Zohrana Mamdaniego w wyborach burmistrza Nowego Jorku, "jest głupim człowiekiem". Nowojorska Żydówka Sara Feldman, popierająca kandydata Partii Demokratycznej, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN sprzeciwiła się podobnym atakom na Mamdaniego.
Kluczowe fakty:
  • We wtorek mieszkańcy Nowego Jorku wybiorą nowego burmistrza. Faworytem jest 34-letni Zohran Mamdani z Partii Demokratycznej.
  • Trump otwarcie poparł jego rywala - innego demokratę, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Mamdaniego nazwał "hejterem Żydów".
  • Żydówka z Nowego Jorku, Sara Feldman, w rozmowie z korespondentem "Faktów" Marcinem Wroną podkreśliła, że Mamdani wielokrotnie uczestniczył w żydowskich wydarzeniach.

We wtorek mieszkańcy Nowego Jorku wybierają nowego burmistrza, zaś w New Jersey i Wirginii wybrani zostaną nowi gubernatorzy. Tego dnia na temat wyborów wypowiedział się po raz kolejny prezydent USA. "Każdy Żyd, który głosuje na Mamdaniego, sprawdzonego i samookreślającego się HEJTERA ŻYDÓW, jest głupim człowiekiem" - napisał Trump w jednozdaniowym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Żydówka z Nowego Jorku Sara Feldman, która popiera kandydata Partii Demokratycznej, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną stwierdziła, że "to trudne i przygnębiające musieć obserwować tę islamofobię, która jest przekładana na narrację przeciwko Zohranowi Mamdaniemu".

- Widziałam Zohrana i byłam z nim na żydowskich nowojorskich wydarzeniach społecznych i kulturalnych. On wykonał szczególną pracę, aby dotrzeć do żydowskiej społeczności nie tylko teraz, kiedy ubiega się o rolę burmistrza, ale też wiele lat temu, kiedy był członkiem rady miasta - podkreśliła.

Przywołała też, że Mamdani wielokrotnie przychodził na organizowane przez nowojorskich Żydów spotkania czy święta, aby "po prostu pokazać, że jest częścią społeczności".

usa
Sara Feldman, Żydówka popierająca Mamdaniego: on wykonał szczególną pracę, aby dotrzeć do żydowskiej społeczności
Źródło: TVN24

Mamdani z szansą na zwycięstwo

Prezydent nawiązał do odbywających się we wtorek wyborów na burmistrza Nowego Jorku, w których 34-letni Zohran Mamdani jest faworytem. Mamdani urodził się w Ugandzie w rodzinie indyjskich imigrantów i może stać się pierwszym muzułmańskim burmistrzem największego miasta Ameryki. Jest też ostrym krytykiem Izraela, którego oskarżał o ludobójstwo w Strefie Gazy, kwestionował słuszność istnienia Izraela w formie państwa żydowskiego i popierał bojkot firm mających związki z Izraelem. Odmówił też potępienia hasła "zglobalizowania intifady", uważanego przez krytyków za wezwanie do terroryzmu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"

Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"

Wielokrotnie się z nim spierał, teraz go poparł

Wielokrotnie się z nim spierał, teraz go poparł

Jak pisze "Washington Post", kandydatura Mamdaniego, określającego się jako demokratyczny socjalista, podzieliła społeczność żydowską w Nowym Jorku, największym skupisku Żydów poza Izraelem. Kandydata demokratów potępiło w liście ponad tysiąc rabinów z całego kraju, choć do listu nie dołączyła Angela Buchdahl, stojąca na czele Synagogi Centralnej, jednej z najbardziej prominentnych w Nowym Jorku.

Mamdani zyskał też poparcie szeregu żydowskich przywódców i polityków, którzy wskazują na jego obietnicę walki z antysemityzmem.

Mamdani
Zohran Mamdani w ostatnich dniach kampanii wyborczej
Źródło: Reuters

Trump popiera demokratę

Donald Trump wielokrotnie wcześniej krytykował Mamdaniego, którego nazywa komunistą, zaś w poniedziałek po raz pierwszy otwarcie poparł jego głównego rywala, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Mimo że Cuomo również jest politykiem Partii Demokratycznej.

Trump w przeszłości wielokrotnie krytykował Żydów głosujących na demokratów, twierdząc, że "nienawidzą swojej religii" i Izraela.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart,sz//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YUKI IWAMURA/POOL/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpNowy JorkAndrew Cuomo
Czytaj także:
imageTitle
Bandycki faul i łzy w Lidze Mistrzów. Paryż wstrzymał oddech
EUROSPORT
GettyImages-2244518786
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Bayern lepszy w hicie Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Courtois nie uratował Realu. Liverpool znów lepszy
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk miał postawić ultimatum. Wiceminister: premier powiedział jasno
imageTitle
Wielka szansa Polaka. W perspektywie Usyk
EUROSPORT
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Pożar lakierni w Łężycach
Pożar lakierni pod Gdynią "opanowany"
Trójmiasto
imageTitle
Zabawne wideo ze Szczęsnym i z Lewandowskim
EUROSPORT
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
METEO
shutterstock_727961476
Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany
BIZNES
imageTitle
Arsenal wypunktował Slavię. Jest liderem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
04 2000 kropka gosc-0002
Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler w "Kropce nad i" zapowiada
hakerzy, dezinformacja
"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"
BIZNES
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
METEO
Grzegorz Braun
Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"
imageTitle
Szubarczyk przy jednym stole z O'Sullivanem
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"
imageTitle
"To jest skandal, który nie ma sobie równych". Gromy w prezesa PKOl
EUROSPORT
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
BIZNES
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zły podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry? Prokuratura wyjaśnia
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
BIZNES
imageTitle
Sabalenka w furii. Na awans musi poczekać
EUROSPORT
Sedzia Jakub Iwaniec
"Musi zostać zawieszony". Minister podjął decyzję
shutterstock_2415003313
"Nie ma za co leczyć". Ministerstwo Zdrowia zabrało głos
Piotr Wójcik
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
METEO
Żołnierz sudańskich sił zbrojnych na moście Shambat, który niegdyś łączył Omdurman z dzielnicą Bahri w Chartumie
Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
imageTitle
Trudne rywalki na drodze Polek. Rozlosowano grupy Ligi Narodów
EUROSPORT
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica