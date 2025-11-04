Logo strona główna
Świat

Trump: Każdy Żyd, który na niego głosuje, jest głupim człowiekiem

Zohran Mamdani
Wybory w Nowym Jorku. Co proponuje Mamdani i czego chcą mieszkańcy miasta
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że każdy Żyd, który głosuje na Zohrana Mamdaniego w wyborach burmistrza Nowego Jorku, "jest głupim człowiekiem". Mamdani może zostać pierwszym muzułmańskim burmistrzem największej metropolii w Stanach Zjednoczonych.
Kluczowe fakty:
  • We wtorek mieszkańcy Nowego Jorku wybiorą nowego burmistrza.
  • Faworytem jest 34-letni Zohran Mamdani z Partii Demokratycznej.
  • Trump otwarcie poparł jego rywala - innego demokratę, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

We wtorek mieszkańcy Nowego Jorku wybierają nowego burmistrza, zaś w New Jersey i Wirginii wybrani zostaną nowi gubernatorzy. Tego dnia na temat wyborów wypowiedział się po raz kolejny prezydent USA. "Każdy Żyd, który głosuje na Mamdaniego, sprawdzonego i samookreślającego się HEJTERA ŻYDÓW, jest głupim człowiekiem" - napisał Trump w jednozdaniowym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Mamdani z szansą na zwycięstwo

Prezydent odniósł się do odbywających się we wtorek wyborów na burmistrza Nowego Jorku, w których 34-letni Zohran Mamdani jest faworytem. Mamdani urodził się w Ugandzie w rodzinie indyjskich imigrantów i może stać się pierwszym muzułmańskim burmistrzem największego miasta Ameryki. Jest też ostrym krytykiem Izraela, którego oskarżał o ludobójstwo w Strefie Gazy, kwestionował słuszność istnienia Izraela w formie państwa żydowskiego i popierał bojkot firm mających związki z Izraelem. Odmówił też potępienia hasła "zglobalizowania intifady", uważanego przez krytyków za wezwanie do terroryzmu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"

Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"

Wielokrotnie się z nim spierał, teraz go poparł

Wielokrotnie się z nim spierał, teraz go poparł

Jak pisze "Washington Post", kandydatura Mamdaniego, określającego się jako demokratyczny socjalista, podzieliła społeczność żydowską w Nowym Jorku, największym skupisku Żydów poza Izraelem. Kandydata demokratów potępiło w liście ponad tysiąc rabinów z całego kraju, choć do listu nie dołączyła Angela Buchdahl, stojąca na czele Synagogi Centralnej, jednej z najbardziej prominentnych w Nowym Jorku.

Mamdani zyskał też poparcie szeregu żydowskich przywódców i polityków, którzy wskazują na jego obietnicę walki z antysemityzmem.

Mamdani
Zohran Mamdani w ostatnich dniach kampanii wyborczej
Źródło: Reuters

Trump popiera demokratę

Donald Trump wielokrotnie wcześniej krytykował Mamdaniego, którego nazywa komunistą, zaś w poniedziałek po raz pierwszy otwarcie poparł jego głównego rywala, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Mimo że Cuomo również jest politykiem Partii Demokratycznej.

Trump w przeszłości wielokrotnie krytykował Żydów głosujących na demokratów, twierdząc, że "nienawidzą swojej religii" i Izraela.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YUKI IWAMURA/POOL/PAP

TAGI:
USADonald TrumpNowy JorkAndrew Cuomo
