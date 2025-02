Niemcy w niedzielę wybierają nowy parlament. Wyborcy, którzy pytani byli o swoje polityczne decyzje na ulicach, wspominają między innymi o skrajnie prawicowej partii AfD. Niektórzy uważają ją za "ostatnią nadzieję" dla Niemiec, inni za zagrożenie i ugrupowanie z faszystowską retoryką. Uprawnionych do głosowania jest 59,2 mln Niemców, w sondażach prowadzi blok partii chadeckich CDU/CSU.

Od godziny 8 w niedzielę w Niemczech trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Niedzielne głosowanie w wyborach do Bundestagu kończy się o godz. 18:00. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych zostaną opublikowane pierwsze prognozy exit poll .

"Ostatnia nadzieja"

Reporter TVN24 Arkadiusz Wierzuk pytał Niemców o to, na kogo i dlaczego zagłosują. Jeden z pytanych wyborców nazwał skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD) "ostatnią nadzieją". - Mamy kartel partii. Zieloni, FDP , CDU, SPD , Lewica. Wszyscy na jednego. A AfD jest jedyną partią, która chce coś zmienić - dodał. Wyjaśnił, że nie uważa ich za ekstremistów.

- Dlaczego nikt nie skończy tych historii z oskarżaniem nas o nazizm? Dlaczego ciągle o tym mówimy? Nie rozumiem tego - powiedział. - A jak ktoś przyjedzie z Francji i będzie za swoją ojczyzną, to też będzie ekstremistą? Jestem patriotą, chcę dobrze dla ojczyzny i nie jestem prawicowym ekstremistą - dodał.

- Potrzebujemy szczelnych granic i to jest najważniejsze - stwierdził inny wyborca AfD. - Nie mamy nic przeciwko cudzoziemcom, ale jest ich za dużo. Nie poradzimy sobie z tym. Co to da, jeżeli nie mamy pieniędzy? I tak im nie pomożemy - zapytał.