Świat

Bułgarzy wybrali. "Jesteśmy gotowi na różne opcje"

Rumen Radew
Wyniki sondaży exit poll po wyborach w Bułgarii. Zwycięża koalicja Postępowa Bułgaria
Źródło: Reuters
Jesteśmy gotowi na różne opcje, aby Bułgaria miała stabilny rząd - oświadczył były prezydent Rumen Radew w pierwszym powyborczym komentarzu. Jak wynika z sondaży exit poll, jego koalicja Postępowa Bułgaria odniosła zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych.

W niedzielę w Bułgarii odbyły się ósme w ciągu ostatnich pięciu lat wybory parlamentarne. Jak wynika z sondaży exit poll ośrodka Miara, koalicja Postępowa Bułgaria pod przewodnictwem byłego prezydenta Rumena Radewa zdobyła 38,7 proc. głosów.

- Jesteśmy gotowi na różne opcje, aby Bułgaria miała stabilny rząd. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania wyborów. To katastrofa dla Bułgarii. Oznacza to wpadanie z kryzysu w kryzys. Musimy bardzo poważnie pracować, aby z niego wyjść - powiedział Radew, cytowany przez telewizję btv.

Zdjęcie z 19 kwietnia 2026 roku
Rumen Radew
Źródło: PAP/EPA/BORISLAV TROSHEV

Na drugim miejscu znalazła się centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 14,8 proc. poparciem, a na trzecim centrowa i prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria z 13,1 proc. DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego uzyskała 9,2 proc., nacjonalistyczne Odrodzenie - 5,3 proc., a na progu wyborczym znalazła się Bułgarska Partia Socjalistyczna z 4 proc. głosów.

Radew szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Ten emerytowany generał lotnictwa jest uznawany za polityka o konserwatywnych poglądach i prorosyjskich sympatiach, chociaż publicznie unikał takich skojarzeń. Jego kampania była kierowana przede wszystkim do elektoratu protestu - komentowali bułgarscy eksperci.

Mandaty do parlamentu. Jak się rozkładają siły?

Wyniki te dałyby Postępowej Bułgarii 109 miejsc w 240-osobowym parlamencie. GERB uzyskałaby 42 mandaty, Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria - 37, DPS-Nowy Początek - 26, Odrodzenie - 15, a Bułgarska Partia Socjalistyczna - 11.

Inne ośrodki prowadzące swoje sondaże exit poll wykazały poparcie dla koalicji Radewa na poziomie od 35,5 do 39,2 proc., dla GERB - od 15,1 do 17,5 proc., dla Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria - od 13,1 do 14,1 proc., dla Odrodzenia - od 4,9 do 5,9 proc., a dla Bułgarskiej Partii Socjalistycznej - od 3,9 do 4,1 proc. Próg wyborczy dla koalicji i partii wynosi 4 proc.

Rozpoczęte o godzinie 7 czasu lokalnego wybory zakończyły się o godzinie 20. Ośrodki określiły frekwencję według stanu na godzinę 19 na poziomie około 47 proc.

O miejsca w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym ubiegali się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji. Niedzielne wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BORISLAV TROSHEV

BułgariaRumen Radew
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica