Prezydent Joe Biden przyznał w prywatnej rozmowie ze swoim współpracownikiem, że najbliższe dni "będą kluczowe" dla jego kampanii i tego, "czy uda mu się uratować swoją kandydaturę" w listopadowych wyborach - donosi CNN, powołując się na informatora z bliskiego otoczenia prezydenta USA. - On widzi ten moment. Jest tego świadomy – powiedział rozmówca CNN. Podobne informacje, w oparciu o rozmowę z "czołowym sprzymierzeńcem" prezydenta USA, opublikował "New York Times". Biały Dom zdementował doniesienia dziennika.

Kampania Bidena w kluczowym momencie

Dla prezydenta "nie ma żadnej niejasności dotyczącej tego, jaki ciąg wydarzeń w nadchodzących tygodniach skłoniłby go ostatecznie do przyznania, że jego próby zrehabilitowania się po katastrofalnej debacie nie przynoszą rezultatów" - czytamy dalej.

"NYT": Biden rozważa, czy kontynuować wyścig

- On wie, że jeżeli będzie miał jeszcze dwa takie wydarzenia, będziemy w innym miejscu - stwierdził rozmówca "NYT", odnosząc się do debaty prezydenckiej Biden-Trump, w której 81-letni demokrata - w zgodnej ocenie komentatorów po obu stronach politycznej barykady - wypadł bardzo niekorzystnie.

Biały Dom komentuje

"Jeśli 'New York Times' dałby nam więcej niż 7 minut na komentarz, powiedzielibyśmy mu to" - dodał.

Apele zaniepokojonych demokratów

W ciągu dwóch ostatnich dni pierwsi demokraci pełniący funkcje publiczne - kongresmeni Jared Golden, Lloyd Doggett i Marie Gluesenkamp-Perez - otwarcie stwierdzili, że prezydent nie ma szans na reelekcję i wezwali go do wycofania się z wyścigu. Do tego była liderka partii w Kongresie Nancy Pelosi stwierdziła, że zasadne jest pytanie, czy występ Bidena podczas debaty był tylko "epizodem", czy oznaką dolegliwości Bidena, wzywając zarówno jego, jak i Trumpa, do poddania się badaniom.