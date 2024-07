Trump zdecydował. Wskazał kandydata na wiceprezydenta

Trwa konwencja krajowa Partii Republikańskiej, podczas której Donald Trump formalnie uzyskał nominację na kandydata na prezydenta. Trump wskazał też kandydata na wiceprezydenta. To J.D. Vance, republikański senator z Ohio, autor bestsellerowej powieści "Elegia dla bidoków".

Partia przyjmie też program wyborczy oparty na 20 hasłach wyborczych Trumpa, takich jak masowa deportacja milionów imigrantów, którzy nielegalnie dostali się do USA, ustanowienie powszechnego cła na wszystkie produkty z zagranicy i "zapobieżenie III wojnie światowej".

J.D. Vance - kandydat na wiceprezydenta

Vance, autor bestsellerowej powieści "Elegia dla bidoków", to przedstawiciel populistycznego i izolacjonistycznego skrzydła partii, podczas gdy pozostali to politycy partyjnego establishmentu sprzed czasów Trumpa.

Konwencja jest organizowana w hali sportowej Fiserv Arena, na której na co dzień występuje drużyna NBA Milwaukee Bucks.

Na scenie także rodzina, byli rywale, partyjni działacze i kontrowersyjne postacie

Choć konwencja zwykle jest formalnością i okazją dla polityków partii do zaprezentowania się szerszej publiczności, w tym roku ma ona szczególny wymiar ze względu na nieudany zamach na życie Donalda Trumpa. W niedzielę prezydent Biden polecił służbie Secret Service dokonanie przeglądu wszystkich środków bezpieczeństwa imprezy.

"Przemówienie będzie zupełnie inne"

Jak pisze agencja AP, oczekuje się, że Trump będzie przemawiał na konwencji dopiero w czwartek wieczorem. - To szansa, by zjednoczyć cały kraj, a nawet cały świat. Przemówienie będzie zupełnie inne, niż miałoby to miejsce dwa dni temu - powiedział Trump w wywiadzie dla "Washington Examiner".