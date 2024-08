Kerry Kennedy zarzuca swojemu bratu "zdradę". Mówi o "niesamowitym niebezpieczeństwie" 

Kerry Kennedy o Donaldzie Trumpie

- (Donald Trump) stanowi zagrożenie dla większości podstawowych wolności, będących podstawą tego, kim jesteśmy jako Amerykanie: praw kobiet do kontrolowania naszych ciał, prawa do życia w społecznościach wolnych od przemocy z użyciem broni, do kochania tych, których się kocha - dodała Kennedy. Stwierdziła też, że jej ojciec Robert F. Kennedy "nienawidziłby niemal wszystkiego, co reprezentuje Trump". Kennedy przyznała też, że uważa Donalda Trumpa za "niesamowicie niebezpiecznego".