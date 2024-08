Ogromne owacje. Wzruszony Joe Biden nie mógł dojść do głosu

Prezydent USA Joe Biden był bardzo wzruszony, zabierając głos w czasie konwencji wyborczej Partii Demokratycznej w Chicago. Został powitany hucznymi, długimi owacjami. W czasie przemówienia powiedział, że zostało mu pięć miesięcy prezydentury, ale "wciąż ma wiele do zrobienia".

Biden pojawił się na scenie pod koniec pierwszego dnia przemówień. Wyszedł do tysięcy zgromadzonych tuż po wystąpieniu swojej córki Ashley, która z kolei zabrała głos po mamie, pierwszej damie Jill Biden .

Słysząc ogromnie brawa, Joe Biden wielokrotnie powiedział "dziękuje wam", ale nie był w stanie przerwać tłumowi. Długo nie doszedł do głosu. Ludzie stali, bili brawo i skandowali jego imię. Powiedział wtedy, wyraźnie wzruszony, "kocham was".

"Ameryko, kocham cię"

- Tata mi zawsze mówił: Joey, rodzina to początek, środek i koniec. I kocham was wszystkich - powiedział kilka minut później Biden do wszystkich zgromadzonych, dodając: "Ameryko, kocham cię".