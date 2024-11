Kwaśniewski: radziłbym Dudzie, żeby zaangażował się w ostatnią misję, swój last dance

Uważam, że byłby potrzebny jakiś kontakt prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, żeby wytłumaczyć mu kwestie ukraińskie i sytuację w naszym regionie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że gdyby był dziś doradcą Dudy, sugerowałby mu, żeby "zaangażował się w ostatnią misję, taki last dance".

Cząstkowe wyniki wyborów w USA i sondaże pokazują, że Donald Trump zdobył 26 stanów i ma już 266 głosów elektorskich. Do prezydentury potrzebuje 270 głosów. Kamala Harris zdobyła dotychczas 195 głosów elektorskich. Kolejne media, w tym Reuters i Fox News, prognozują zwycięstwo Trumpa.

Kwaśniewski: po czynach i nominacjach będziemy poznawać, jaka to będzie prezydentura

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy umie przewidzieć, jaka będzie prezydentura Trumpa. Odparł, że nie umie, bo "Trump jest człowiekiem nieprzewidywalnym, o czym mówią nawet jego zwolennicy i współpracownicy".

- To może oznaczać, że będzie to dobra prezydentura, ale może też oznaczać, że to będzie prezydentura awanturnicza, nieodpowiedzialna, która przyniesie nam dużo kłopotów - stwierdził.

- Dopiero po czynach i po nominacjach będziemy mogli poznać, jaka to będzie prezydentura i czas dla świata - dodał były prezydent. Ocenił, że prawdopodobne zwycięstwo Trumpa "to nie jest koniec świata" i "nie ma powodów do paniki i popełniania czynów nieodwracalnych".

Kwaśniewski: jakiś kontakt z Trumpem były potrzebny

Kwaśniewski został zapytany o relacje między Donaldem Trumpem i polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Pytany, czy Duda mógłby "ukształtować politykę Trumpa wobec naszego regionu", odparł: - Nie wiem, czy ukształtować, czy wpłynąć, ale spróbować tak.

- Oczywiście czasu jest mało, bo Trump obejmie urząd w styczniu. Nie sądzę, żeby bardzo szybko zaczął przyjmować gości z zagranicy. Uważam, że do maja, czyli do polskich wyborów - bo wtedy ten polski prezydent ma jeszcze silny mandat - byłby potrzebny jakiś kontakt z nim (Trumpem - red.), żeby wytłumaczyć mu kwestie ukraińskie, żeby pokazać całą komplikację - ocenił.

Andrzej Duda i Donald Trump Leszek Szymański/PAP

Kwaśniewski powiedział, że "gdyby był dziś doradcą Andrzeja Dudy, bardzo by mu radził, żeby w coś takiego, taką ostatnią misję, taki last dance, się zaangażował". - Nawet jeżeli nie będzie miało to realnego wpływu, to będzie to spełnienie obowiązku wobec Polski, wobec Ukrainy, wobec naszego regionu - ocenił.

Były prezydent podkreślił, że Trump "musi dostać wiarygodną informację od ludzi stąd, jak sytuacja wygląda, żeby nie popełniać błędu, żeby nie ulegać mrzonkom, nie ulegać naiwności".

Autorka/Autor:js/ads

Źródło: TVN24