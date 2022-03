Wybory parlamentarne na Węgrzech. Profesor Bogdan Góralczyk: mogą być niespodzianki

Jak podkreślał, Orban ma "wszystkie rękojmie władzy - ludzi, instytucje, pieniądze, doświadczenia, media i nawet, co tu dużo mówić, sądownictwo". - Natomiast ma po raz pierwszy od 12 lat zjednoczoną opozycję. Sondaże mówią o lekkiej przewadze Fideszu, ale nie takiej, która by wskazywała, że wygrana jest pewna - mówił.

Profesor Góralczyk zwracał uwagę na "specyficzny system wyborczy". - Tam jest 199 mandatów do obsadzenia w parlamencie, z czego 106 to są jednomandatowe okręgi wyborcze. W każdym z nich opozycja wystawiła swojego kontrkandydata dla Fideszu. To jest eksperyment. Ja wiem, ze Fidesz przygotowywał te JOW-y pod siebie, ale mogą być niespodzianki - komentował.

Zdaniem gościa "Faktów po Faktach", jeśli Orban wygra wybory, "to będzie znowu ustawiał to, co sam zdefiniował jako taniec pawia". - To znaczy, ze będzie tak stroszył piórka, żeby zawsze podobać się tej publiczności, do której mówi". - A jest w tym bardzo sprytny i giętki - dodał.