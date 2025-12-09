Logo strona główna
Świat

Zełenski spotkał się z papieżem. "Ojciec Święty wyraził pilne życzenie"

Wołodymyr Zełenski i Leon XIV
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Leonem XIV
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski spotkał się z Leonem XIV. Ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił papieża na Ukrainę. "Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci, porwanych przez Rosję" - przekazał.

Po trwającym około 30 minut spotkaniu prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina bardzo docenia wsparcie ze strony papieża Leona XIV i Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście wymienił stałą pomoc humanitarną.

Wołodymyr Zełenski i Leon XIV
Wołodymyr Zełenski i Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

"Poinformowałem papieża o pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz osiągnięcia pokoju. Rozmawialiśmy o dalszych wysiłkach i mediacji Watykanu w sprawie powrotu naszych dzieci, porwanych przez Rosję" - przekazał Zełenski. Prezydent dodał, że dziękuje papieżowi za wszystkie wysiłki, by pomóc ukraińskim dzieciom.

"Jestem wdzięczny na tę rozmowę i za całą uwagę skierowaną na nasz naród. Zaprosiłem papieża, by odwiedził Ukrainę. To będzie mocny sygnał wsparcia dla naszego narodu" - ocenił Zełenski.

Spotkanie Zełenskiego z Leonem XIV

Poranne spotkanie odbyło się w Villa Barberini, w której zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo. Leon XIV i Zełenski widzieli się tam również 9 lipca. Po rozmowie papież i prezydent stanęli wspólnie na balkonie rezydencji.

Watykan poinformował w komunikacie, że "podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna w Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Ukraiński plan na pokój. Ma 20 punktów i jeszcze dziś trafi do Amerykanów

Ukraiński plan na pokój. Ma 20 punktów i jeszcze dziś trafi do Amerykanów

"Trzęsienie ziemi" przy ulicy Bankowej. "Uważał, że z prezydentem tworzą całość"

"Trzęsienie ziemi" przy ulicy Bankowej. "Uważał, że z prezydentem tworzą całość"

Tatiana Serwetnyk

Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. Było to nawiązanie do dzieci nielegalnie wywiezionych do Rosji. Ostatnio Ukraina informowała, że dzieci trafiają także Korei Północnej.

Przeczytaj więcej na ten temat: Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali w Castel Gandolfo również 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja, po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.

O godzinie 15 Zełenski spotka się z premierką Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi. W niedzielę szefowa włoskiego rządu podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Ukrainy zapewniła Zełenskiego o wsparciu dla trwającego procesu negocjacyjnego w sprawie pokoju.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Wołodymyr ZełenskiUkrainaPapież Leon XIVWatykan
