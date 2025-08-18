W poniedziałek Donald Trump podjął Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Spotkanie odbywa się po piątkowym szczycie na Alasce, gdzie Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.
Prezydent Ukrainy podkreślił podczas spotkania, że w czasie trwania działań wojennych - według ukraińskiego prawa - nie można zorganizować wyborów. Zatem zorganizowanie wyborów wymagałoby najpierw prac parlamentarnych. Dodał, że to potrzebne, aby obywatele mieli możliwość udziału w demokratycznych, wolnych i praworządnych wyborach.
Autorka/Autor: fil/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters