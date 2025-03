Zełenski: jest pozytywny ruch

We wtorek prezydent USA Donald Trumpa wystąpił w Kongresie. Było to jego pierwsze przemówienie na Kapitolu po ponownym objęciu władzy. Mówił między innymi o polityce zagranicznej i wspomniał o "ważnym liście" od prezydenta Ukrainy. Zełenski poinformowal na platformie X we wtorek, gdy USA wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy, że "Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój". Trump ocenił, że "docenia ten list". - Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój - zaznaczył amerykański przywódca.