Świat

Wołodymyr Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski zabrał głos po spotkaniu liderów w Waszyngtonie. Mówił między innymi o kwestii terytoriów Ukrainy i rozmowach z Władimirem Putinem.

W poniedziałek odbyły się spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa prezydentem Ukrainy z europejskimi przywódcami. Najpierw w Gabinecie Owalnym i rozmowa w cztery oczy z Zełenskim, potem w sali wschodniej z europejskimi liderami, a następnie znów w Gabinecie Owalnym.

- To było najlepsze moje spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - przyznał Wołodymyr Zełenski po spotkaniu.

Kiedy spotkanie Zełenski-Putin? Kanclerz Niemiec o szczegółach
Dowiedz się więcej:

Kiedy spotkanie Zełenski-Putin? Kanclerz Niemiec o szczegółach

- Jesteśmy przekonani, że może dojść nie do przerwy w walkach, ale do realnego pokoju - podkreślił. - Gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny. USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest polityczna wola w tej sprawie - dodał.

Kolejnym elementem, na który zwrócił uwagę prezydent Ukrainy to powrót porwanych dzieci ukraińskich do swoich rodzin. - To są różne sytuacje i różne przypadki, więc będzie wymagało to różnego podejścia - przyznał i dodał, że prace będą dotyczyły również wymiany jeńców.

Zełenski: jestem gotowy na spotkanie z Putinem

W czasie spotkania liderów Donald Trump opuścił salę i zadzwonił do Władimira Putina.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump wspiera inicjatywę spotkania trójstronnego Ukraina-USA-Rosja. - Stany Zjednoczone proponują, aby przeprowadzić to jak najszybciej - podkreślił.

Trump po rozmowie z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump po rozmowie z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"

- Rosja zaproponowała na początek dwustronne, a później trójstronne spotkanie. Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - przekazał Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: kwestia terytorium to sprawa między mną a Putinem

Prezydent Ukrainy zapytany o kwestię wymiany terytoriów, stwierdził, że po długiej rozmowie na ten temat, zwrócił uwagę iż "pewne części naszego państwa są okupowane nie przez to, że jedna armia naciska na inną, a tamta się cofa", a przez to, że "nie było działań bojowych" jak na przykład na Krymie.

Wołodymyr Zełenski w Białym Domu
Wołodymyr Zełenski w Białym Domu
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Zełenski stwierdził, że podczas spotkania mógł wyjaśnić prezydentowi USA, jakie realne postępy poczyniła armia rosyjska i jaka jest siła armii Ukriany. - Na przykład: bardzo jasne dane, że przez tysiąc dni do 1 procent naszego terytorium było zajęte przez Rosjan. To jednak zmienia punkt widzenia - przyznał.

Zdaniem prezydenta Ukrainy bardzo ważna była możliwość rozmowy o tym z Donaldem Trumpem i jego zespołem. - Kwestia terytorium pozostanie sprawą między mną a Putinem - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Trump i liderzy

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Trump i liderzy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA



UkrainaRosjaWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica