Świat "Kozioł ofiarny" Trumpa? Kilkanaście sekund ciszy i uśmiech Wołodymyra Zełenskiego Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wołodymyr Zełenski w piątek, podczas unijnego szczytu w Brukseli, wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania jeden z dziennikarzy zauważył, że "prezydent Trump stoi w obliczu dość trudnych wyborów połówkowych".

- Jego osobista popularność jest bardzo niska. Ceny oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie. A wojna, którą rozpoczął na Bliskim Wschodzie, nie przebiega tak, jak by tego chciał - wymieniał. - Czy uważasz, że traktuje cię jak kozła ofiarnego, którego obwinia za swoje problemy? - zapytał Zełenskiego.

Po pytaniu Zełenski przez kilkanaście sekund milczał, a na koniec się uśmiechnął. - Oto moja odpowiedź - podsumował, co wywołało śmiech zebranych.

Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Napięcia pomiędzy USA a Ukrainą

W ostatnim czasie doszło do napięć pomiędzy amerykańską administracją a Kijowem. W zeszłym tygodniu Trump ogłosił "rozejm energetyczny" oraz porozumienie z Putinem o dostawie oleju napędowego". Zełenski kilkakrotnie powtarzał, że był "zaskoczony" wpisem prezydenta USA o rozejmie. Jak zapewniał, Ukraina mimo wszystko się do niego dostosowała, czego nie można powiedzieć o Rosji.

Ostatecznie Ukraina wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie.

Zełenski w ostatnim czasie jest krytykowany przez Trumpa, który w czwartek uznał w wywiadzie, że z ukraińskim liderem negocjuje mu się trudniej niż z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.