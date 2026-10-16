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Świat

"Kozioł ofiarny" Trumpa? Kilkanaście sekund ciszy i uśmiech Wołodymyra Zełenskiego

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Wołodymyr Zełenski
Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
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Czy Wołodymyr Zełenski jest kozłem ofiarnym, którego Donald Trump obwinia za swoje problemy? Prezydent Ukrainy został o to zapytany podczas konferencji prasowej w Brukseli. Odpowiedział kilkunastoma sekundami ciszy i uśmiechem, który rozbawił zebranych.

Wołodymyr Zełenski w piątek, podczas unijnego szczytu w Brukseli, wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania jeden z dziennikarzy zauważył, że "prezydent Trump stoi w obliczu dość trudnych wyborów połówkowych".

- Jego osobista popularność jest bardzo niska. Ceny oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie. A wojna, którą rozpoczął na Bliskim Wschodzie, nie przebiega tak, jak by tego chciał - wymieniał. - Czy uważasz, że traktuje cię jak kozła ofiarnego, którego obwinia za swoje problemy? - zapytał Zełenskiego.

Po pytaniu Zełenski przez kilkanaście sekund milczał, a na koniec się uśmiechnął. - Oto moja odpowiedź - podsumował, co wywołało śmiech zebranych.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Napięcia pomiędzy USA a Ukrainą

W ostatnim czasie doszło do napięć pomiędzy amerykańską administracją a Kijowem. W zeszłym tygodniu Trump ogłosił "rozejm energetyczny" oraz porozumienie z Putinem o dostawie oleju napędowego". Zełenski kilkakrotnie powtarzał, że był "zaskoczony" wpisem prezydenta USA o rozejmie. Jak zapewniał, Ukraina mimo wszystko się do niego dostosowała, czego nie można powiedzieć o Rosji.

Ostatecznie Ukraina wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie.

Zełenski w ostatnim czasie jest krytykowany przez Trumpa, który w czwartek uznał w wywiadzie, że z ukraińskim liderem negocjuje mu się trudniej niż z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUkrainaUSA
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