Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski o "historycznej decyzji" Amerykanów

Zełesnki w Brukseli
Bejda: cała Europa musi dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa
Źródło: TVN24
Gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "historyczną decyzją" - ocenił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że takie gwarancje powinny zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu.

W poniedziałek prezydent Zełenski uda się wraz z kilkoma przywódcami europejskimi do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie spotkania mają być omawiane kwestie zakończenia wojny w Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa.

W niedzielę wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff poinformował, że podczas szczytu na Alasce strona amerykańska i rosyjska zgodziły się "w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa", które określił jako "przełomowe". Gwarancje te miałyby być podobne do tych przewidzianych w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa członkowskie NATO do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.

Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"

Świat

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski: historyczna decyzja

"To historyczna decyzja, że Stany Zjednoczone są gotowe uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gwarancje bezpieczeństwa wynikające z naszej wspólnej pracy muszą być naprawdę bardzo praktyczne i zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu, a także muszą być opracowywane przy udziale Europy" - napisał w niedzielę wieczorem na Telegramie Wołodymyr Zełenski, podsumowując wyniki wideokonferencji przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych".

"Przełomowe" gwarancje i "ustępstwa" terytorialne Rosji. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przełomowe" gwarancje i "ustępstwa" terytorialne Rosji. Nowe informacje

Ukraiński prezydent uznał spotkanie za "bardzo przydatne". Stwierdził, że Ukraina otrzymała wyraźne poparcie dla swojej niepodległości i suwerenności, a wszyscy zgadzają się, iż granice państw nie mogą być zmieniane siłą i że kluczowe kwestie powinny być rozwiązywane w formacie trójstronnym: Ukraina, USA i Rosja.

Dodał, że strony wypracowują wspólne spojrzenie na "to, jaka powinno być porozumienie pokojowe – naprawdę uczciwe, szybkie i skuteczne".

Po niedzielnej naradzie "koalicji chętnych" przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji prasowej, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"

Polska

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaUSAWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Pierwszy hit dla Arsenalu. Przesądził błąd bramkarza
EUROSPORT
Pożary w Hiszpanii
Premier przerywa urlop. "Przed nami jeszcze kilka trudnych dni"
METEO
imageTitle
Radomscy kibice odpowiedzieli na prowokację Izraelczyków. Rośnie napięcie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki powrót, potem dominacja Świątek. Ma premierowy finał w Cincinnati
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Setki ofiar powodzi. "Ci, którzy przeżyli, oszaleli"
METEO
Farmakolog kliniczny dr Leszek Borkowski
Jest ich mniej niż szpitali, a pełnią ważną funkcję
Marek Nowicki
Władimir Putin
"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"
Polska
imageTitle
Historyczne osiągnięcie hiszpańskiego napastnika
Najnowsze
pociag noc shutterstock_767205820
Chłodna noc, dzień przyniesie komfort termiczny
METEO
imageTitle
Stoch naładowany pozytywną energią
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w miejscowości Czaple Stare
"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby
Opole
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"
Świat
imageTitle
Żyła wierzy w nowego trenera skoczków. "Wszystko idzie tak, jak powinno iść"
Najnowsze
Alaksandr Łukaszenka
Trump o "potężnym przywódcy" i uwalnianiu więźniów
Świat
Dławigad amerykański
Ornitologiczna sensacja na północy USA
METEO
imageTitle
Niespodzianka w meczu Chelsea. Uratował ją "mało znany przepis"
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec utrudnień. Autostrada A1 w kierunku Katowic znowu przejezdna
Łódź
Strzelanina w nowojorskim klubie. Nie żyją trzy osoby
Strzelanina w klubie. Są zabici i ranni
Świat
Radosław Sikorski
Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"
Polska
Terence Stamp
Terence Stamp nie żyje. Miał 87 lat
Świat
Plaża nad Bałtykiem
Rzucił się do wody na ratunek córkom, utonął
Trójmiasto
Trump
"Przełomowe" gwarancje i "ustępstwa" terytorialne Rosji. Nowe informacje
Świat
imageTitle
Zalewski krok od zmiany klubu
EUROSPORT
imageTitle
Niewykorzystana szansa w Wiśle. Bez podium dla Polaków
EUROSPORT
W oku cyklonu
Wlecieli do oka potężnego huraganu. Nagranie
METEO
Zderzenie pociągu z kamperem
Kamper wjechał pod pociąg. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Polacy zupełnie bez odpowiedzi na gwiazdę NBA
EUROSPORT
Kierowca potrącił trzy dziewczynki
76-latek potrącił trzy dziewczynki na pasach
Wrocław
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
WARSZAWA
Lato, chmury, burza, gorąco
Ryzyko burz w prognozach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica