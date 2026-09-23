Wojskowy samolot ćwiczebny rozbił się w północnej Walii
Jak poinformowano, służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia w miejscowości Pencarnisiog na wyspie Anglesey, niedaleko bazy lotniczej RAF Valley.
"Dwóch pilotów jest opatrywanych w związku z obrażeniami, które jak się uważa, są niegroźne, i obecnie nie ma doniesień o innych uszkodzeniach ani obrażeniach" - dodała.
Służby prasowe RAF potwierdziły, że samolot Hawk T2, który wyleciał z bazy RAF Valley, miał wypadek na Anglesey. Dodały, że wszczęto dochodzenie w sprawie jego przyczyny i na razie nie będą udzielane dalsze komunikaty.
Źródło: PAP