Wojsko ćwiczyło w berlińskim metrze. "Chodzi o to, by być gotowym"

Ćwiczenia niemieckiego wojska. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

- Musimy myśleć o najgorszym możliwym scenariuszu. Chodzi o to, by być gotowym – przekazał mediom dowódca batalionu, podpułkownik Maik Teichgraeber.

Żołnierze z batalionu w nocy z wtorku na środę ćwiczyli między innymi w berlińskim metrze i przy budynkach rządu federalnego. Do ich zadań należała m.in. walka miejska z wrogiem, ewakuacja rannych i zatrzymywanie sabotażystów.

Minister o sabotażach: to jest strategia

Batalion wartowniczy, liczący w Niemczech około tysiąca żołnierzy, pełni głównie rolę ceremonialną, m.in. przy witaniu gości zagranicznych. Trwające w tym tygodniu ćwiczenia w Berlinie są drugimi tegu typu dla tej jednostki, poprzednie miały miejsce w ubiegłym roku.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przemawiając we wtorek na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa odnotował rosnącą liczbę ataków sabotażowych i naruszeń przestrzeni powietrznej w Europie. - Nie możemy tu już mówić o przypadkach. To jest strategia - ocenił Pistorius.

