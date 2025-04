Ukraiński wywiad podał szczegóły ataku na Sumy

Atak rakietowy sił rosyjskich na Sumy Źródło: Reuters

Atak na Sumy przy użyciu dwóch rakiet balistycznych Iskander przeprowadziły rosyjskie pododdziały 112. i 448. brygady rakietowej - przekazał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Rosjanie uderzyli w miasto w Niedzielę Palmową.

"Wiadomo już, że zbrodniczy atak na Sumy za pomocą dwóch rakiet balistycznych Iskander-M/KN-23 został przeprowadzony przez rosyjskie pododdziały 112. i 448. brygady rakietowej z terytorium obwodów woroneskiego (miejscowość Liski) i kurskiego (Leżenki) państwa-agresora" - napisał na Telegramie Kyryło Budanow.

Szef ukraińskiego wywiadu oznajmił, że atak był kolejną zbrodnią wojenną Rosji, popełnioną w Niedzielę Palmową, gdy ludzie odwiedzali nabożeństwa w cerkwiach.

"To kolejny dowód bezbożności obrzydliwej i przeklętej Moskwy" - stwierdził Budanow. "Naszym wspólnym zadaniem jest uczynić tak, aby żaden zbrodniarz wojenny - od tych, którzy wydali rozkazy, po tych, którzy wystrzelili rakiety - nie uniknął kary" - dodał.

Atak na Sumy. Wracali z cerkwi

W niedzielę około godziny 10.15 czasu ukraińskiego (godz. 9.15 w Polsce) w Kijowie, obwodach wschodnich i północnych został ogłoszony alarm powietrzny. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły wówczas przed zagrożeniem użycia broni balistycznej wystrzelonej w obwodzie kurskim w Rosji.

Później siły powietrzne poinformowały o wykryciu pocisków lecących w kierunku obwodu sumskiego. Następnie pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Sumach.

Szef władz obwodu sumskiego Wołodymyr Atriuch powiedział, że większość ofiar śmiertelnych to pasażerowie trolejbusu, którzy wracali z nabożeństwa w cerkwi.

Wśród 32 ofiar śmiertelnych ataku jest dwoje dzieci. Liczba rannych - jak podała ok. godziny 15 (godz. 14 w Polsce) Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych - wzrosła do 99.